Gute Nachrichten aus Altstätten: Detektiv-Trail läuft weiter In Altstätten kann wieder geknobelt und wie ein Schatzsucher die Stadt erkundet werden.

Rätseln auch gern in der Natur (von links): Toni Loher (Kulturkommission), Beatrice Zeller (Stadtschreiberin), Patrick Horber (Familienforum) und Ruedi Gasser (Jugendarbeit). Bild: pd

(sk) Kürzlich zogen die Organisatoren des Altstätter Detektiv- Trails eine Zwischenbilanz. Von April bis Dezember 2019 besuchten 976 Personen den Rätselspass, der spielerisch die Erkundung von Altstätten ermöglicht. Das kreative Angebot wird geschätzt. Das belegen Zahlen und Feedbacks. Nun kann wieder geknobelt und erkundet werden.

Rätsel via Schatzkarte aufspüren

Die Städte Berlin, Stockholm, Wien oder Zürich können die Kinder und Jugendlichen via Detektiv-Trail kennenlernen. Und dies ist absolut nicht langweilig. Mittels einer Schatzkarte, im eigenen Tempo und mit kniffligen Rätseln, die Jung und Alt herausfordern.

Seit dem 6. April 2019 und noch bis 4. April 2021 gibt es dies auch in Altstätten. Eine drei Kilometer lange Route, gespickt mit Rätseln zu Geschichte, Sehenswürdigkeiten, Kultur und Aktuellem aus Altstätten und dem Rheintal, lädt zum Verweilen ein. Wer alle Rätsel knackt, darf in der Schatzkiste im Restaurant Rathaus zum Beispiel ein Spiel oder neu einen Ribelmais-Snack auswählen. Der Altstätter Trail wird präsentiert von der Stadt und vom Kanton unterstützt. Medienpartner sind «Spick», das Magazin «Grosseltern» und der «Hello Family Club» von Coop.

In Altstätten wurde das Projekt unter dem Lead der Jugendarbeit und in Zusammenarbeit mit der Kulturkommission, dem Familienforum und der Firma MyCityHighlight realisiert. Im Jahr 2019 kam der Detektiv- Trail sehr gut an, vor allem bei Familien, Vereinen und Firmen. 622 Menschen buchten via Onlineshop, 67 via App und 287 nutzten die Vorverkaufsstellen (Stadt Altstätten, Tourismusbüro&Jugendarbeit).

Aktivitäten im laufenden Jahr

Kinder, die in Altstätter Gaststuben essen, werden seit Kurzem mit einem Detektiv-Tischset mit Knobelaufgaben überrascht. Das einjährige Trail-Bestehen wird gefeiert mit dem Plüsch-Dachs, dem Trail-Maskottchen. Wer an den Sonntagen (24. und 31. Mai, 7. Juni) den Trail als Erste oder Erster absolviert, darf den Dachs mitnehmen. Weiters profitieren alle Vereine vom Halbpreisangebot bei Buchung via Jugendarbeit.