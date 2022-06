Gut besucht Rheineck: Viel Volk am hochsommerlichen Jakobimarkt Trotz brütender Hitze fanden viele den Weg ins Städtli am Alten Rhein. Bei 65 Marktständen inklusive allerlei Leckereien war für alle etwas dabei.

In den Gassen Rheinecks war es am Sonntag südländisch heiss – trotzdem war der Markt sehr gut besucht. Bild: Iris Oberle

Bereits zum zweiten Mal waren Flohmarktstände in den Jakobimarkt integriert. Das hat sich bewährt; Marktchef Christian Borer kann dem neuen Konzept nur Gutes abgewinnen. «Alle profitieren davon, und es herrscht in keiner Weise Konkurrenz», stellt Borer fest, «die Besuchenden wie auch die Marktfahrerinnen und Marktfahrer finden es sehr bereichernd. Der Flohmarkt ergänzt das bestehende Angebot bestens.»

Borer ist auch sehr zufrieden mit dem Verlauf des diesjährigen Markts. Er hätte nicht gedacht, dass bei diesen heissen Temperaturen das Städtchen so gut besucht würde – was wohl an der Beliebtheit des Anlasses liegt. Denn bei 65 Marktständen inklusive allerlei Leckereien war für alle etwas dabei.