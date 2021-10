Grub Hotel «Ochsen» in Grub vor dem Aus: Besitzer konnten bisher keine Nachfolger für die Betriebsübernahme finden Nach der Schliessung von traditionsreichen Hotels und Restaurants in Walzenhausen und Heiden, droht nun dem renommierten «Ochsen» in Grub das gleiche Schicksal. Trotz intensiver Bemühungen konnten die Inhaber die Übergabe des Betriebes bis heute nicht organisieren, da sie keine Nachfolge finden.

Luise und Erich Högger, Wirte und Inhaber des Ochsen Grub, wirten seit 1973 im Ochsen. Bild: Peter Eggenberger

Seit bald einmal fünfzig Jahren führen Erich und Luise Högger mit Herzblut das im Gruber Ortszentrum gelegene Hotel- Restaurant Ochsen. «Seit fünf Jahren versuchen wir, Wirtsleute für die Nachfolge zu finden. Wir möchten, dass das Haus mit Restaurant, Saal und zehn Gästezimmern erhalten bleibt», sagt das Ehepaar. Beide haben das 75. Altersjahr überschritten und hielten dem Haus weit über die Pensionsgrenze hinaus die Treue, immer begleitet von der Hoffnung auf qualifizierte Nachfolger. Jetzt aber lässt sich eine Änderung nicht mehr länger hinauszögern, was im schlimmsten Fall die Schliessung bedeuten würde.

«Es wäre ein herber Ver­lust, wenn es den ‹Ochsen› nicht mehr gäbe», bringt es Gemeindehauptmann Andreas Pargätzi klipp und klar auf den Punkt.

«Als Traditionsbetrieb mit hochstehendem kulinarischem Angebot ist das Haus ein beliebter Treffpunkt von regionaler Bedeutung, und vielleicht gibt es trotz der angespannten Situation in der Gastrobranche quasi in letzter Minute doch noch eine den Weiterbestand des ‹Ochsen› sichernde Lösung.»

Erich und Luise Högger sagen: «Nachdem bis jetzt nur ein Verkauf an nachfolgende Fachleute aus dem Bereich Hotellerie-Gastronomie in Frage kam, haben wir uns heute schweren Herzens für eine Trennung von der Liegenschaft ohne jegliche Verpflichtung entschieden. Was dann geschieht, ist ungewiss. Leider lässt sich auch ein Abbruch nicht ausschliessen, was zu bedauern wäre, gehört doch das 1753 erstellte Gebäude zu den prägenden Bauten im Gruber Dorfzentrum.»