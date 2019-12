Grosseinsatz in Balgach: Polizei nimmt 34-Jährigen mit Schusswaffe fest

Am Mittwochmorgen gab es einen Grosseinsatz der St.Galler Kantonspolizei in Balgach. Auslöser war ein Streit in einer Wohnung. Ein 34-jähriger Schweizer wurde mit einer Schusswaffe festgenommen.