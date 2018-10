Grossbrand in Oberrieter Restaurant: Die beiden Toten sind geborgen In der Nacht auf Sonntag ist das Restaurant Sonne in Oberriet vollständig abgebrannt. Zwei Menschen fielen den Flammen zum Opfer. Das Lokal war aufgrund von Streitereien wegen Lärmimmissionen Anfang des Jahres in die Schlagzeilen geraten. Daniel Walt

Nächtlicher Grosseinsatz von Feuerwehr und Polizei im Rheintal: Kurz nach 3 Uhr ist das Restaurant Sonne in Oberriet abgebrannt. «Alarm schlug ein Passant um 3.23 Uhr», erklärte Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der St.Galler Kantonspolizei, am frühen Sonntagmorgen.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrangehörigen am Brandort stand das Haus im Vollbrand. Ein Bewohner konnte das Haus selbständig verlassen, einem anderen kam die Feuerwehr zu Hilfe. Beide Männer wurden verletzt. Einer von ihnen musste mit der Rega, der andere mit dem Rettungswagen ins Spital eingeliefert werden.

Wer wohnte wirklich im Haus?

Vorerst blieb für mehrere Stunden ungewiss, ob beim Grossbrand allenfalls auch Menschen ihr Leben verloren hatten. Polizei und Feuerwehr hatten zwar eine Liste von sieben Personen, welche in der Liegenschaft angemeldet waren. «Diese Liste stimmt aber vermutlich nicht mit der Realität überein», sagte Polizeisprecher Hanspeter Krüsi. Er stützte diese These mit Aussagen von Personen, wonach gewisse Leute, die auf dieser Liste stehen, nicht mehr dort wohnen, beziehungsweise dass auch noch andere Personen in der Liegenschaft wohnhaft seien.

Erschwerend kam hinzu, dass die Feuerwehr vorerst nicht ins Haus vordringen konnte, um nach allfälligen Opfern zu suchen. Sie musste sich während langer Zeit auf die Brandbekämpfung konzentrieren, da immer wieder Rauch aus der Liegenschaft drang. Bei der Liegenschaft handelte es sich um ein altes Gebäude – Hanspeter Krüsi sprach von einem Schachtelbau mit Hohlräumen, bei dem durch das Grossfeuer das Dach eingestürzt sei.

Kurz vor 9 Uhr vermeldete die Polizei dann, dass im Gebäude zwei tote Personen gefunden wurden. Deren Identitäten stehen noch nicht fest. Das völlig ausgebrannte Haus und der Brandschutt wurden laut der Kantonspolizei in der Folge weiter nach möglichen zusätzlichen Opfern durchsucht. Parallel dazu liefen Ermittlungen zu Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus aufgehalten haben könnten, und die Leichen der beiden Opfer wurden geborgen.

Lärmklagen von Nachbarn

Nebst rund 60 Angehörigen der Feuerwehren Oberriet und Altstätten kamen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, drei Rettungswagen, ein Notarzt und die Rega zum Einsatz. Somit dürften sich rund 100 Einsatzkräfte vor Ort begeben haben. Zudem sprach Krüsi von vielen Schaulustigen.

Das Restaurant Sonne war Anfang Jahr in die Schlagzeilen geraten, weil es nach Nachbarschaftsstreitigkeiten geschlossen wurde. Lärmklagen von Anwohnern hatten dem Lokal den Garaus gemacht. «Früher konnten wir viele Konzerte in der <Sonne> veranstalten. Dann gab es immer mehr Reklamationen von Nachbarn, und jetzt haben wir einfach keine Lust mehr», sagte einer der beiden damaligen Geschäftsführer damals gegenüber «FM1Today». Eine Gastronomie mache Lärm, und das sei heutzutage im Dorfzentrum nicht mehr willkommen.

Mittlerweile wurde in der «Sonne» allerdings wieder gewirtet. Gemäss Hanspeter Krüsi war das Restaurant am Samstag geöffnet und schloss seine Türen in der Nacht auf Sonntag um 1 Uhr. Die Schlagzeilen rund um Nachbarschaftsstreitigkeiten Anfang Jahr seien der Kantonspolizei selbstverständlich nicht verborgen geblieben, erklärte Hanspeter Krüsi auf eine entsprechende Frage. Auf Spekulationen zur Brandursache wollte er sich allerdings nicht einlassen. «Wir ermitteln immer in alle Richtungen», sagte er.

Die Brandursache ist unbekannt. Die Staatsanwaltschaft St.Gallen hat das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen mit der Brandursachenermittlung beauftragt.