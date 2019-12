Gleiche Uhrzeit, gleiche Bank, anderer Ort: Zum dritten mal in diesem Jahr sprengen Unbekannte einen Raiffeisen-Bancomaten in der Ostschweiz Nachdem letzten Donnerstag in Sevelen ein Bankautomat gesprengt wurde, wiederholt sich nun der Vorfall in ähnlicher Weise in Schwarzenbach. Aus Sicherheitsgründen spricht Raiffeisen keine der Sicherheitsvorkehrungen bei den Geldautomaten preis.

Der Sachschaden in Schwarzenbach beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. Bild: Kapo SG

(leo) Den Einwohnern in Schwarzenbach ist in der Nacht auf Montag kein ruhiger Schlaf gegönnt: Um 1.30 Uhr sprengen Unbekannte den Bancomaten in die Luft. «Ich habe einen lauten Knall gehört, unser Haus hat gezittert», sagt ein Anwohner gegenüber TVO. Die zwei Täter seien schwarz gekleidet und maskiert gewesen. Anschliessend hätten sie mit ihrer Beute zu Fuss in Richtung Industrieviertel flüchten können. Der Sachschaden beläuft sich auf weit über 100000 Franken, da nicht nur der Automat, sondern auch das angrenzende Gebäude stark beschädigt wurde.

Das Vorgehen gleicht einem Vorfall in Sevelen, bei dem am Donnerstag ebenfalls ein Geldautomat der Raiffeisenbank zerstört wurde. Nicht nur die Bank ist dieselbe, die Täter schlugen auch zur selben Uhrzeit zu. Mehrere 10000 Franken haben die Täter laut Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, in Sevelen erbeutet. Wie viel in Schwarzbach ergaunert wurde, ist noch unklar. Schneider sagt:

Florian Schneider, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

«Uns sind die Gemeinsamkeiten auch aufgefallen. Wir können nicht ausschliessen, dass es sich um die gleiche Täterschaft handelt, daher werden wir auch in diese Richtung ermitteln.»

Da weitere Angriffe auf Bankomaten nicht auszuschliessen sind, werde die Polizei ein Augenmerk auf Verdächtiges legen. Die Polizei ist auf Hilfe angewiesen:

«Wir sind auf die Bevölkerung angewiesen. Wer etwas beobachtet, soll uns dies melden.»

Die Raiffeisenbank will aus sicherheitstechnischen Gründen keine Informationen zu den Sicherheitsvorkehrungen der Bancomaten preisgeben. «Die Raiffeisen hat regelmässig Kontakt mit den Bancomat-Lieferanten, der Polizei und den Sicherheitszuständigen der Raiffeisenfilialen, um weitere Massnahmen umzusetzen», sagt Raiffeisen-Mediensprecher Joël Grandchamp.

Die meisten Tresorknacker gehen leer aus

Mit welchen Stoffen die Bancomaten gesprengt wurden und ob es an beiden Standorten dieselben waren, wird derzeit ermittelt. Es gibt zahlreiche Alternativen zu Sprengstoff im eigentlichen Sinne, um Geldautomaten zu knacken. Bei ähnlichen Straftaten in Deutschland wurde Knallgas, eine Mischung aus Wasserstoff und Sauerstoff, zum Sprengen verwendet.

Im März gab es in Berg den ersten Fall dieses Jahres mit einem gesprengten Bancomaten. Fünf Jahre zuvor wurde in Berg ein Automat in Brand gesteckt. Der Bancomat in Lömmenschwil wurde zweimal von Tätern ins Visier genommen: Als er 2013 gesprengt wurde, bissen sich die Täter an dem Tresor aber die Zähne aus. Auch in Berg erbeuteten die Täter im Gegensatz zu den Fällen in Schwarzenbach und Sevelen nichts. Sie alle kamen davon, ohne gefasst zu werden.

Erneut wurde ein Bancomat der Raiffeisenbank Schwarzenbach von zwei unbekannten Tätern gesprengt. Bild: Kapo SG