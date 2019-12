Gleiche Uhrzeit, gleiche Bank, anderer Ort: Erneut sprengen Unbekannte einen Raiffeisen-Bancomaten in der Ostschweiz Nachdem letzten Donnerstag in Sevelen ein Bankautomat gesprengt wurde, wiederholt sich der Vorfall nun in Schwarzenbach. Die Vorgehensweise hat eine grosse Ähnlichkeit.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. Bild: Kapo SG

(evw) Wie es bereits in Sevelen der Fall war, erfolgte die Sprengung am Bankautomaten in der Wilerstrasse um 1.30 Uhr. Doch das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit: Es handelt sich wieder um einen Automaten der Raiffeisenbank. Laut der Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen haben Anwohner zwei schwarz gekleidete, maskierte Männer beobachtet. Die Täter seien anschliessend zu Fuss in Richtung Niederstetten geflüchtet. Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, sagt auf Anfrage:

«Uns sind die Gemeinsamkeiten auch aufgefallen. Wir können nicht ausschliessen, dass es sich um die gleiche Täterschaft handelt, daher werden wir auch in diese Richtung ermitteln.»

Florian Schneider, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Der Sachschaden belaufe sich nach den aktuellen Angaben der Kantonspolizei St.Gallen auf mehrere hunderttausend Franken, da nicht nur der Automat, sondern auch das Gebäude stark beschädigt wurde. Wie viel Geld die Täter erbeutet haben und auf welche Weise die Sprengung erfolgte, ist noch unklar.

Laut Schneider habe die Kantonspolizei auch für diesen Einsatz wieder eine Polizeihund aufgeboten.

«Ausserdem hat uns die Kantonspolizei Thurgau bei dem Einsatz unterstützt.»

Erneut wurde ein Bancomat der Raiffeisenbank von zwei unbekannten Tätern gesprengt. Bild: Kapo SG