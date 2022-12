Diepoldsau Gesungene Zeichen für Frieden Der Männerchor Diepoldsau-Schmitter begeisterte mit besinnlichen Advents- und Weihnachtsliedern.

Mit gesungenem «Bom–bo– rom –bom–bom–bom–bo–rom–bom…» liess der Männerchor Diepoldsau-Schmitter am Sonntagabend die Glocken zur Einleitung des «Monte Pasubio» verstummen, um danach in italienischer Sprache an das im Zweiten Weltkrieg erlittene Leid in den italienischen Bergen zu erinnern.

Ebenso getragen brachte danach die aus zehn Sängern bestehende Kleinchorformation berührend intoniert das Lied «Frieden» zu Gehör. Damit erinnerte Präsident Marcus Camenisch an die Kriegslage in der Ukraine.

Mit den beiden Liedern wollte der Chor ein Zeichen setzen. In der dicht besetzten katholischen Kirche kam dieses voll zur Geltung.

Trauriges Stück vom Verlust der Heimat

Ein wenig traurig stimmte danach das altbekannte Lied «Le vieux chalet», handelnd vom Verlust eines Stücks Heimat nach einem Lawinenniedergang im Wallis. Sehr gut hatte dabei Birgit Steiner als Chorleiterin die Piano- und Forte-Passagen im Griff.

Sentimentale Klänge gab es im «Amoi seg’ ma uns wieder» von Andreas Gabalier. Sein Dialekt, auswendig vorgetragen, stellte für den Chor eine besondere Herausforderung dar, die er aber ebenso wie die emotionale Stimmung zwischen den Tonfolgen, gepaart mit den sentimentalen Texten, bestens meisterte. Entsprechend gross war der Applaus.

Wie Hans Zäch erläuternd bekannt gab, war das von der Kleinchorformation in Englisch gesungene «You raise me up» als Hit aus dem Jahr 2003 ein Gebet an die höhere Macht. Entsprechend wirkte der Gesang auch heute noch aufs Publikum.

Udo Jürgens zieht noch immer

Voller Sangesfreude kam danach das Highlight-Medley von Udo Jürgens zu Gehör. Mit den Songs «Zeig mir den Platz an der Sonne», «17 Jahr, blondes Haar», «Merci, Chérie», dem schwungvollen «Aber bitte mit Sahne» und dem Bekenntnis «Mit 66 Jahren» vermittelten die zehn Sänger, am Klavier begleitet von Birgit Steiner, noch einmal die Stimmung vom Festival der Chöre, bei dem der Männerchor Diepoldsau- Schmitter mit der sehr guten Note 5,5 bewertet wurde.

Grosse Beachtung fand auch die Familienband Löchli Klänge mit Vater Ueli Bruderer und den Töchtern Marlene, Anina und Isabelle. Mit bekannten Weisen sowie auch mit den von ihnen aufgespielten Weihnachtsliedern brachte das Familien- Quartett die Akkordeons, das Hackbrett, Klavier und den Kontrabass «lüpfig ond rond» zum Klingen.

Finale mit «Stille Nacht, heilige Nacht»

Mit «Es ist für uns eine Zeit angekommen» stellte Hans Zäch ein eher weniger bekanntes altes Schweizer Weihnachtslied vor. Mit dem rassig vorgetragenen «Singt und klingt» leitete der vor Sangesfreude strotzende Kleinchor über zum feierlich gesungenen «Maria durch den Dornwald ging».

Bei «Mary’s little boy child», in dem Pascal Ehrenbold als jüngstes Chormitglied mit seiner klaren Stimme als Solist brillierte, summte der gesamte Chor im Hintergrund die stimmliche Begleitung.

Feierlich leitete das «Still ist die Nacht» zum wohlbekannten «Stille Nacht, heilige Nacht» als Höhepunkt des Abends über. Dabei wurde das Publikum zum Mitsingen eingeladen.