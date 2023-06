Geselliger Anlass Endlich wieder Büchlerfest im Rheintal Am Samstag, 24. Juni, findet das siebte Büchlerfest auf dem Sportplatz Rheinblick statt. Am Nachmittag gibt es einen Erlebnisweg, um 16 Uhr öffnet die Festwirtschaft im Festzelt.

Die IG Büchel am Rhein organisiert das siebte Büchlerfest. Bild: pd

Es scheint so, als ob das letzte Büchlerfest eben erst durchgeführt worden ist. In Tat und Wahrheit sind aber bereits fünf Jahre vergangen. Es ist deshalb höchste Zeit für das siebte Büchlerfest.

Die IG Büchel am Rhein möchte einen unvergesslichen Tag im «Büchel» durchführen. Das Fest ist öffentlich, und nicht nur für Büchlerinnen und Büchler zugängig.

Am Samstag, 24. Juni, findet das Fest im Weiler Büchel bei Rüthi statt. Seit mehreren Monaten arbeitet das Organisationskomitee unter der Leitung von Daniel Strebel an der Organisation des Festes.

Erlebnisweg mit informativen Schautafeln

Am Nachmittag wird ein Erlebnisweg angeboten, die Posten befinden sich verteilt im ganzen «Büchel». Der Erlebnisweg steht unter dem Motto «Die vier Elemente». Das Abendprogramm startet um 16 Uhr mit der Eröffnung der Festwirtschaft im Festzelt auf dem Sportplatz Rheinblick. Parkmöglichkeiten gibt es während des ganzen Tages auf dem Sportplatzareal.

Passend zum Motto werden beim Erlebnisweg dank der Unterstützung mehrerer Vereine und Firmen spannende und informative Posten präsentiert. Am Nachmittag haben auch das Rüthner Ortsmuseum und das Spielzeug- und Puppenmuseum geöffnet, wobei das Schwärzerles-Theres-Hus ausnahmsweise für die Öffentlichkeit zugäng­lich ist.

Folgende weitere Höhepunkte sind am Nachmittag zu sehen: Wasserrettung der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG), Melioration der Gemeinde Rüthi, Präsentation der Feuerwehr Rüthi-Lienz, Baggerausstellung, Natur z’Rüthi, Forstarbeiten im Wald, Schlangenbrot backen mit der Pfadi Kamor.

Musikalisch umrahmt wird der Nachmittag durch Alphornspieler. Die Auftritte sind auf verschiedene Posten verteilt. Der Abschluss des Nachmittagsprogrammes ist ein Auftritt der Jugendmusikformation Young «R»evolution. Während des Erlebniswegs kommt natürlich auch das leibliche Wohl nicht zu kurz: An einigen Posten gibt es eine kleine Festwirtschaft.

Mit einem Chor, der nur alle fünf Jahre aktiv ist

Das Abendprogramm findet im Anschluss an den Erlebnisweg im Festzelt auf dem Sportplatz Rheinblick statt. Bereits um 16 Uhr öffnet das Zelt seine Tore. Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine einladende Festwirtschaft mit feinen Köstlichkeiten und einer grossen Auswahl an Getränken. Für Un­terhaltung und Tanz kommt das Bergler-Duo aus Vorarlberg. Zu den weiteren Programmpunkten am Abend gehören die Auftritte der Musikgesellschaft Rüthi und des schon legendären Büchlerfestchors, der nur alle fünf Jahre aktiv ist.