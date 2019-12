Gemütliches Gschenkliposchten in Walzenhausen Zum 16. Mal fand in Walzenhausen ein Weihnachtsmarkt statt. Er war erfreulich gut besucht.

4 Bilder 4 Bilder Der Auftritt der Vorderländer Musikschüler gefällt auch den jungen Marktbesuchern. Michael Litscher begrüsst am Stand der Gemeinde. Hier gibt’s für die Kleinen etwas zu knabbern… …und hier für die Grossen etwas zu degustieren. Bilder: Max Tinner

Die Zeiten des wochenlangen Grübelns über der Frage, was man denn diesem oder jener zu Weihnachten schenken könnte, sind im Vorderland vorbei, seit es in Walzenhausen den Weihnachtsmarkt gibt. Hier wird jeder fündig, selbst wenn der Markt in der Mehrzweckhalle übersichtlich ist.

Geschenke, mit denen man gut ankommt

Man wird bei den Beschenkten gut ankommen: Denn was am Walzenhauser Weihnachtsmarkt angeboten wird, stammt nicht aus Massenproduktion, sondern hat den Charakter des individuell auf den Beschenkten Zugeschnittenen.

Angesichts der vielen Besucher am Samstag scheint sich dies nach den Weihnachtsmärkten der letzten Jahre herumgesprochen zu haben. Anziehungskraft dürften aber auch die Auftritte der Musikschule Appenzeller Vorderland und der Walzenhauser Schüler gehabt haben.

Ausserdem wurde der zweite Band der Walzenhauser Chronik präsentiert. Er berichtet über die Entwicklung in den Jahren zwischen 1988 und 2018.