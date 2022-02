Gemeinde Wegen positivem Rechnungsabschluss: St.Margrethen senkt die Steuern Von 109 auf 104 Prozent: Die Gemeinde St.Margrethen schlägt eine erneute Senkung des Steuerfusses vor. Dies, weil die Gemeinde einen Ertragsüberschuss von 4,44 Millionen Franken geschlossen hat.

Ob die Steuern gesenkt werden, entscheidet die Bürgerversammlung im April. Bild: Sandra Ardizzone / AAR

Ein Jahr nach der per Bürgerversammlung erreichten Steuerfusssenkung schlägt die Gemeinde erneut tiefere Steuern vor. Weil der Allgemeine Gemeindehaushalt in der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von 4,44 Millionen Franken geschlossen hat (budgetiert war ein ausgeglichenes Ergebnis), soll der Steuerfuss von 109 auf 104 Prozent sinken. Die Entscheidung darüber fällt an der Bürgerversammlung von Freitag, 8. April.

Der positive Rechnungsabschluss hat mehrere Gründe. So liegen die Steuererträge um 3,24 Millionen Franken oder 20 Prozent über dem Budget. «Die pessimistischen Budgetannahmen haben sich nicht bewahrheitet», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Während der Personalaufwand nur minim (60000 Franken) über dem Budget lag, fiel der Sachaufwand um 270000 Franken geringer aus. Ebenso waren die Gebührenerträge höher als erwartet und ein Buchgewinn, der dank einer Liegenschaftsveräusserung zustande gekommen ist, führte zu einer ausserordentlichen Ergebnisverbesserung.

Die Finanzplanung bis 2025 rechnet für die nächsten zwei Jahre mit deutlich tieferen kantonalen Finanzausgleichszahlungen. Die Ertragslücken müssen mit höheren Bezügen aus der kommunalen Ausgleichsreserve kompensiert werden. Deshalb sollen die 4,4 Mio. Franken Ertragsüberschuss von 2021 komplett in die Ausgleichsreserve eingelegt werden. So erhöht sich die Reserve auf 9,96 Millionen Franken. Das kumulierte Ergebnis der Vorjahre bzw. der Bilanzüberschuss bleiben unverändert bei 4,6 Mio. Franken.

Das Budget 2022 rechnet, die Steuerfusssenkung berücksichtigt, mit einem Aufwandüberschuss von 230000 Franken. Weitere Details sind auf rheintaler.ch ersichtlich. (red/gk)