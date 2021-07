BERNECK Für Bibliothek und Kindertagesstätte: Die Gemeinde kauft Liegenschaft Neugass 4 Berneck hat die Liegenschaft an der Neugass 4 für 481'000 Franken erworben. Hier sollen Bibliothek und Kindertagesstätte einziehen.

In der Liegenschaft sollen zeitgemässe Räume entstehen. Bild: pd

(gk/red) Im Haus an der Neugass 4 in Berneck führte Klärly Metzler bis ins hohe Alter eine Mercerie. Von der Erbengemeinschaft hat die politische Gemeinde nun die Liegenschaft erworben. Für die weitere Nutzung liegen bereits Pläne vor: Vorgesehen sei, im Erdgeschoss der Liegenschaft die Bibliothek unterzubringen und damit von der Kropfackerstrasse ins Dorfzentrum zurückzuholen, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Zuerst ist eine Renovation nötig

Im Obergeschoss könne voraussichtlich die Kindertagesstätte der SDM untergebracht werden, die sich aktuell an der Taastrasse befindet. Die Liegenschaft ist von der Neugass wie auch vom Lindenhausparkplatz her gut erschlossen und sei deshalb für die vorgesehenen Nutzungen geeignet. Als nächstes wird die Gemeinde mit den beiden Bernecker Architekturbüros Bänzi­-ger Lutze und Carlos Martinez Machbarkeitsabklärungen vornehmen.

Ziel ist es, zeitgemässe, moderne Räume für die neuen Nutzungen zu schaffen. Dabei wird sich zeigen, ob und welche Gebäudeteile bestehen bleiben und welche neu gebaut werden müssen. Die Gemeinde Berneck bezahlte für das Grundstück mit 465 Quadratmetern Grundfläche den amtlichen Verkehrswert von 481'000 Franken. Der Kauf lag damit in der abschliessenden Finanzkompetenz des Gemeinderats.