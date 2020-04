Gemeinde Au will umstrittenes historisches Haus erhalten Der Gemeinderat Au gibt bekannt, das Grundstück 2591 an der Walzenhauserstrasse 41 von der Rheintal Haus GmbH, Au, für 650'000 Franken gekauft zu haben. Dies steht im Mitteilungsblatt der Gemeinde.

Die Gemeinde möchte dieses historische Haus erhalten. Bild: gk

(rez/gk) Die Liegenschaft besteht aus einem alten Haus mit Scheune. Das Grundstück ist 1146 Quadratmeter gross und liegt in der Bauzone W2b. Der Gemeinderat will mit dem Kauf «dieses typische Bauobjekt aus früherer Zeit erhalten». Der Rat ist «überzeugt, dass sich jemand finden lässt, der Freude an dieser grosszügigen Liegenschaft hat».

Geschäftsleiter der verkaufenden Rheintal Haus ist Daniel Schilling, der Initiant der IG Au- Heerbrugg, die Druck auf die Auer Regierung macht. Die Firma hatte bezüglich des Hauses an der Walzenhauserstrasse 41 mit der Gemeinde Au einen Rechtsstreit ausgetragen und recht bekommen.

Das Baudepartement entschied im Januar, die Gemeinde habe das Haus gemäss Schillings Beschwerde unter Schutz gestellt, ohne diesen Sachverhalt genügend geklärt zu haben. Nun gehört das Haus vorerst der Gemeinde Au.