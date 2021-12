Marbach In der Bühne Marbach läutet am Silvesterabend das Duo Weniger Egli das Jahresende ein Das Duo wird am Silvesterabend sein neues Programm «Alles, aber besser» – Lieder und wahre Geschichten zum Jahresausklang spielen.

Wolfgang Egli (links) und Daniel Weniger.

In der Bühne Marbach stimmt man sich am 31. Dezember um 17 Uhr auf die Silvesternacht ein. Dieses Mal mit schönen Liedern und wahren Geschichten vom Duo Weniger Egli. Offeriert wird ein Glas Prosecco von der Bühne Marbach. Daniel Weniger und Wolfgang Egli, seit Jahrzehnten als launige Rock’n’ Roll-Musikanten unterwegs, machen sich einen Reim auf das, was sie beschäftigt. Mal frech oder sinnlich, mal poetisch oder bös. In ihrem neuen Programm «Alles, aber besser» nehmen die beiden Flawiler pointiert Stellung zum Alltag, zur Zeit, und auch zu Liebe, Lust und Sex. (pd)