Geisterfahrer wendet gleich zweimal auf A13 bei Meld Autofahrer, die gestern auf der A13 von Trübbach in Richtung Chur unterwegs waren, meldeten einen Geisterfahrer, der im Zickzack fuhr. Er konnte von der Polizei angehalten werden.

Der 56-jährige Autofahrer wendete sein Auto gleich zweimal auf der A13. (Bild: Kapo SG)

Immerhin fuhr er «langsam» im Zickzack – der 56-jährige Geisterfahrer, der am Sonntagabend um halb zehn bei Mels unterwegs war. Gemäss Meldungen an die Kantonspolizei St.Gallen war der Mann erst in korrekter Richtung unterwegs, fiel jedoch durch das Fahren im Zickzack auf. Bei der Verzweigung Sarganserland wendete der Fahrer sein Auto und fuhr als Geisterfahrer auf dem Überholstreifen zurück.

Nach der Ausfahrt Trübbach wendete er schliesslich nochmals und fuhr wieder korrekt in Richtung Sargans. Die Polizei konnte den Autofahrer kurz vor der Verzweigung Sargans anhalten. Das Auto des Fahrers wies Beschädigung auf. Dem Mann wurde der Führerausweis entzogen, dazu wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.