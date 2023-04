Die Pläne für ein Schweizer Memorial für die Opfer des Nationalsozialismus werden konkret. In der Stadt Bern soll der zentrale Erinnerungsort entstehen; im Rheintal plant der Bund in Zusammenarbeit mit dem Kanton St.Gallen ein neues Angebot zur Vermittlung der tragischen historischen Ereignisse an der Landesgrenze.