Fussballcamp Über 60 Kids haben am dreitägigen Herbstcamp des FC Rebstein teilgenommen Das Herbstcamp des FC Rebstein für Juniorinnen und Junioren war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Auf der Birkenau herrschten an allen drei Tagen fast sommerliche Trainingsbedingungen.

Die fleissigen Fussballerinnen und Fussballer mit ihren Trainern am Herbstcamp des FCR. Bild: PD

Von Montag, 17., bis Mittwoch, 19. Oktober, führte der FC Rebstein wieder sein Herbstcamp für Juniorinnen und Junioren durch. An diesem hat auch das Wetter sehr gut mitgespielt: An allen drei Tagen war es sonnig und warm, es herrschten beinahe sommerliche Trainingsbedingungen auf der Birkenau.

Am Camp mitmachen konnten die E-, D- und C-Junioren des Vereins. Sie wurden nach ihrem Alter in fünf verschiedene Gruppen mit Namen berühmter Fussballvereine eingeteilt. Die über 60 Teilnehmer absolvierten an jedem Halbtag einen von fünf Posten, an denen verschiedene Themen bearbeitet wurden: Laufschule, Taktik, Torschuss, Technik und als fussballfremde Disziplin Baseball. Jede Gruppe verbrachte rund zwei Stunden an jedem Posten.

Daneben hat das fünfköpfige Küchenteam an jedem Tag für die Juniorinnen und Junioren fein gekocht und gebacken. Zum Herbstcamp gehörte nämlich auch der wichtige soziale Aspekt; es gab jeweils ein gemeinsames Mittagessen sowie während der Trainingseinheiten kurze Pausen, in denen es Tee und Früchte als Snack gab.

Gleich zwei Überraschungen warteten auf die Juniorinnen und Junioren

Am Herbstcamp waren zehn Trainer beteiligt, die jeweils in Zweierteams einen Posten übernahmen und ihn leiteten. Im Trainerteam waren unter anderem zwei Jungs, die selbst noch bei den B-Junioren spielen, oder auch der Juniorenobmann sowie der Präsident des FC Rebstein persönlich.

Das war aber noch nicht alles, denn auf die fast 70 Kinder warteten zwei Überraschungen. Die erste gab es am Montag: Alle bekamen ein von LTM Swiss GmbH, Carmen Melgares & Michael Schegg, gesponsertes Trikot, lachsrot mit dunkelblauen Akzenten, geschenkt. Am Dienstag trugen dann fast alle dieses Trikot. Die zweite schöne Überraschung folgte am Mittwoch vor dem Training, als FC St.Gallen- Profi und Publikumsliebling Fabian Schubert das Camp besuchte. Der Stürmer aus Österreich beantwortete viele Fragen, stand für Fotos zur Verfügung und verteilte Autogramme. Am Nachmittag wurde das Herbstcamp dann mit einigen Wettkämpfen und einem Turnier abgeschlossen. (ns/ns/rez)