Fussball Auch bei drei Toren Rückstand liess Diepoldsau den Kopf nicht hängen – Trotzdem traf Adis Hujdur am Schluss zum 4:3 gegen die Rheininsler Wie vor einer Woche gelang Adis Hujdur auch im Derby gegen Diepoldsau-Schmitter spät das entscheidende Tor.

Altstättens Patrick Babic (Mitte) behauptet den Ball im Luftduell mit Kimi Metzler (links) und Willi Durot.

«Wir haben uns um den Lohn unserer Arbeit gebracht», sagte Diepoldsau-Trainer Patrik Riklin. Er haderte mit dem 4:3, das in der 86. Minute gefallen war – gleichzeitig war er aber auch stolz auf seine Mannschaft. Und das zu Recht: Sie hatte nach dem 0:3-Rückstand den Kopf nicht hängen lassen und kämpfte sich zurück ins Spiel. Sie arbeitete, wie Riklin sagte, und sie belohnte sich. In Halbzeit zwei holte Diepoldsau auf, bis es zwischenzeitlich 3:3 stand. Darauf können die Rheininsler aufbauen, sobald der Ärger über das späte Gegentor verraucht ist.

Auf der Gegenseite war die Gefühlslage natürlich anders, die Mannschaft von Trainer Adi Brunner feierte lautstark – einen besonderen Sieg, um den Altstätten sich fast selber gebracht hätte. Und weiterhin vier Punkte Vorsprung auf Buchs, das am Samstag in Staad mit 7:0 gewonnen hatte.

Altstätten meldet schon früh seine Ambitionen an

Bei Altstätten gegen Diepoldsau gab es kein Abtasten, die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr. Sie hatten in den ersten sieben Minuten fünf Chancen. Erst scheiterte Adis Hujdur am stark reagierenden Sandro Gilomen, dann wehrte Bence Szin eine Ecke ab, die sich ohne seine Intervention ins Tor gedreht hätte. Die nächsten Chancen hatten Simon Eugster, Loris Liiro und Fisnik Berisha. Ein Tor gelang dem FCA in der furiosen Startphase zwar nicht, er zeigte aber, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen.

Das erste Tor fiel dann in der 20. Minute, Sahin Irisme traf nach missglücktem Schuss eines Kollegen zum 1:0. Erst danach kamen auch die Gäste im Spiel an. Dario Blum hatte eine gute Kopfballchance, traf aber nicht. Dann zog Altstätten mit einem Doppelschlag davon. In der 31. Minute traf Irisme per Penalty zum 2:0, zwei Minuten danach nickte Hujdur eine Irisme-Flanke zum 3:0 im Tor ein. Der Spielstand entsprach den Leistungen der Teams. Und doch kam Altstättens Sieg noch in Gefahr.

Diepoldsau zeigt eine grossartige Einstellung

Denn obwohl die Gastgeber bis dahin drückend überlegen waren, wurde es nochmals spannend. Vier Minuten nach dem dritten Tor verkürzte Blum nach einem schönen Angriff auf 3:1. Kurz danach hatte er eine weitere Chance, das zweite Tor gelang dem FC Diepoldsau-Schmitter aber erst nach der Pause. Da war es der eingewechselte Sandro Sonderegger, der auf 3:2 verkürzte. Zuvor war «Assistgeber» Emre Solak von einem Altstätter beim Versuch eines Befreiungsschlages angeschossen worden. Diepoldsau hatte nun aber Blut geleckt. Und kämpfte weiter, bis das 3:3 fiel. Marc Gröber lancierte Captain Willi Durot, der aus kurzer Distanz einschob.

Das Spiel hätte in dieser Phase sogar ganz kippen können. Beispielsweise, als David Ceraolo nach einer Ecke plötzlich an den Ball kam, sein Abschluss wurde aber abgeblockt. Oder als Gioacchino Bellante im Strafraum zu Fall kam und auf Penalty reklamierte.