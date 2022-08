Fussball Rheineck setzt ein Ausrufezeichen beim Derby gegen Heiden Dass der FC Rheineck Ambitionen hegt, hat der Verein bereits zu Beginn der Saison medial verkündet. Der FC Heiden bekam dies am zweiten Spieltag auf dem Platz zu spüren: Die Rheinecker gewannen das Derby mit 5:0.

Just im Moment, als Heiden das Spiel besser in den Griff bekam und offensiv aktiver wurde, luden die Vorderländer die Hausherren zum Toreschiessen ein. Dies, indem sie ihren Torhüter Angelo Sturzenegger mittels eines Rückpasses etwas gar arg in Bedrängnis brachten. Joshua Braun konnte dessen missglückten Abschlag unter Kontrolle bringen und aus grosser Distanz im verwaisten Heiden-Tor zum 3:0 unterbringen.

Manuel Baumann (links) und der FC Rheineck drückten dem Spiel ihren Stempel auf. Rheineck-Trainer Marcel Küng.

Da davor schon Nderim Bektashi (9.) und Taras Zinko (19.) für den FCR erfolgreich waren, konnte dieser Treffer als Vorentscheidung verbucht werden. Die Gäste blieben vor allem in der Startphase vieles schuldig und kamen kurz vor dem dritten Gegentor zur besten Chance. Michael Müller scheiterte jedoch nach 29 Zeigerumdrehungen vor und an FCR-Schlussmann Yves Hüttenmoser.

Rheinecker Tugenden entscheiden das Duell

Die Hausherren hatten das Spiel im Griff, liessen sich aber immer wieder auf Diskussionen mit dem Unparteiischen ein – und liessen die Emotionen auch untereinander hochkochen. Es spricht aber für die Mannschaft von Marcel Küng, dass sie solche Situationen auf dem Platz aktiv angeht und abstellt – wie im Fall einer Meinungsverschiedenheit von Joshua Braun und Senad Krasniqi, die Andy Rodrigues aktiv schlichtete.

Fussball spielten die Rhein­ecker danach auch wieder, und dies sehr ordentlich. Auch wenn sie im zweiten Durchgang phasenweise etwas gar viel Tempo rausnahmen, reichte es am Ende doch noch für zwei Tore. Zunächst traf Bektashi in der 56. Minute zum 4:0, ehe der unterdessen 39-jährige Lapp in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte. Auch der Treffer des Rheinecker Urgesteins kann als FCR-Tugend verbucht werden, trifft er doch seit Jahren fleissig und zuverlässig in der 4. und 5. Liga für seine Farben. Dass Heidens Viktor Kovacevic in Minute 69 mit einem Lattenschuss dem Ehrentreffer am nächsten kam, verkam schon fast zur Randnotiz.

Tabellarische Gegensätze schon nach zwei Runden

Mit dieser deutlichen Pleite rutscht Heiden an das Tabellenende, während die Städtli-Elf an der Tabellenspitze thront. Dass die Rangliste nach zwei Spiel­tagen noch keine Aussagekraft hat, wissen sie sowohl in Heiden wie auch in Rheineck.

Und doch ist es verständlich, dass die Rheinecker ihre Platzierung halten möchten. Die Chance dazu haben sie am Freitag in Eschen, ehe Heiden einen Tag später im Heimspiel gegen die Reserven von Au-Berneck unbedingt erstmals in dieser Saison punkten möchte.