Fussball FC Au-Berneck verlängert die Verträge der beiden Trainer Hafner und Meyer Der FC Au-Berneck setzt auf Kontinuität: Er hat den Vertrag von Trainer Roman Hafner und Co-Trainer Roger Meyer verlängert.

Roman Hafner bleibt auf der Degern. Bild: Archiv/ys

(rez) Die aktuellen Verträge des Trainerduos wären im Sommer ausgelaufen. Nun gibt der FC Au-Berneck bekannt, die Verträge mit Hafner und Meyer um ein Jahr verlängert zu haben. «Das Trainerduo wird auch in der kommenden Saison in der 2. Liga an der Seitenlinie stehen und die junge Mannschaft weiterentwickeln», steht in einer Mitteilung des Vereins.

Au-Berneck ist der einzige Rheintaler Zweitligaverein, der mit dem bisherigen Saisonverlauf vorbehaltlos zufrieden sein darf. Die Mittelrheintaler belegen mit 14 Punkten aus acht Spielen den fünften Tabellenrang und sind damit die beste Mannschaft der Region. Dies ist besonders deshalb überraschend, weil Au-Berneck vor der Saison als Abstiegskandidat gehandelt worden war.

«Die Mannschaft hat sich unter der Führung von Roman Hafner weiterentwickelt und ist nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben zu einem Team zusammengewachsen», schreibt der Verein. Die Mannschaft bleibe für 2021/22 mehrheitlich zusammen, «berufs- und wohnortwechselbedingt, wird es aber zu Kadermutationen kommen», so der FC Au-Berneck weiter.