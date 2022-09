Fussball «Der FC St.Gallen muss ein Leuchtturm sein»: Präsident Matthias Hüppi spricht in St.Margrethen zur nächsten Generation und stellt ein neues Nachwuchsprojekt vor Matthias Hüppi stellte das Nachwuchsprojekt Futur Champs Ostschweiz vor. Im Rahmen des dualen Bildungswegs sollen die Talente Fussball mit schulischer oder beruflicher Ausbildung kombiniert werden.

Präsident Matthias Hüppi beim Selfie-Schiessen mit einem der jüngsten FC St.Gallen Fans. Bild: Andy Mueller / freshfocus (11.8.22)

Über 30 Vertreterinnen und Vertreter der Rheintaler Wirtschaft trafen sich bei der Bauwerk Group, um sich über die Zusammenarbeit mit dem FC St.Gallen im Bereich Ausbildung und Sport zu informieren. Sie wurden begrüsst von AGV-Vorstand Matthias Hutter sowie Michael Kummer, HR-Chef der Bauwerk Group AG.

Matthias Hüppi, der Präsident des Super-League-Leaders, nannte das Futur Champs Ostschweiz (FCO) ein wichtiges und – in Anlehnung an den Veranstaltungsort – permanentes «Bauwerk». Der FCSG sei derzeit im Hoch, kenne aber auch andere Zeiten und lebe von einer breiten Unterstützung in der Ostschweiz, sagte Hüppi. Gemäss dem Präsidenten müsse der FCSG deshalb ein «Leuchtturm» sein, mit einem guten Fundament, mit viel Standfestigkeit und als Stütze für alle.

Im dualen Bildungssystem auf die Zukunft vorbereiten

Ivo Forster, CEO der FC St.Gallen Event AG, stellte das Nachwuchsprojekt FCO vor, bei dem in zehn Stützpunkten über 800 Jugendliche gesichtet werden, wovon 24 pro Jahrgang dann im FCO ausgebildet werden. Im Rahmen des dualen Bildungswegs kombinieren die Talente Fussball mit schulischer oder beruflicher Ausbildung.

Dass das FCO ein Sprungbrett in den Profifussball sein kann, zeigt etwa das Beispiel des Rhein­eckers Patrick Sutter. Das FCO hat ein Budget von 3,5 Millio­nen Franken, wovon der FCSG zwei Millionen selbst beschaffen muss.

Manuel Jenny (links) war beim FCO, Tristan Kuster wird aktuell dort ausgebildet. Begleitet wird er von Manuela Hartmann, Verantwortliche von FCO/FCSG. Bild: PD

Tristan Kuster aus Diepoldsau hat es ins FCO-Leistungszen­trum geschafft. Er erzählte begeistert vom Tagesablauf, der Schule, dem Training und dem unkomplizierten und motivierenden Zusammentreffen mit Spielern der ersten Mannschaft. «Sie sind ganz offen und geben uns Tipps, manchmal spielen sie auch Fussball mit uns», sagt der Diepoldsauer, der bei der Stadt St.Gallen eine kaufmännische Ausbildung beginnen wird.

Auch für Manuel Jenni war die FCO-Ausbildung prägend. Fünf Knieoperationen bis ins Alter von nur 18 Jahren haben aber den Abbruch der fussballerischen Ausbildung zur Folge gehabt. Danach sei es sehr schwierig gewesen, aber dank seines guten Umfelds und der Disziplin und Leidenschaft, die er im FCO gelernt habe, sei der Einstieg ins Berufsleben gelungen.

SFS will Lehre für Sportler und Sportlerinnen fördern

Tristan Kuster hätte die Lehre auch bei der SFS machen können, er hat sich aber wegen der Nähe zum FCO für die Stadt St.Gallen entschieden. «Aber ich kann später ja immer noch zur SFS gehen», sagte er verschmitzt.

Das war ein Steilpass für Ivo Riedi, Chef-Ausbildner bei SFS, der verschmitzt kontert:

«Nachdem ich das Nachwuchsprojekt kennengelernt habe, sind wir überzeugt vom dualen Weg ‹Fussball und Ausbildung› und wollen sehr gern in Zukunft auch eine Sportlerlehre anbieten.»

Nach der Vorstellung informierte Ivo Forster über die derzeit laufende Kapitalerhöhung mit dem Ziel, viele Ostschweizerinnen und Ostschweizer als Aktionäre dazuzubekommen. «Mit dem neuen Kapital erhalten wir Spielraum für sinnvolle und verantwortungsbewusste Investitionen in den Sport und unsere Trainingsinfrastruktur», sagte Ivo Forster. So werde unter anderem auch ein Kunstrasen mitfinanziert. (pd)