Fussball Banner gegen die Führung des FC St.Margrethen, die Kritiker bleiben anonym Am Samstag reiste St.Margrethen mit 13 Spielern an ein Testspiel zum SC Veltheim, der in Winterthur spielt und in der Zürcher 2. Liga Tabellenführer ist. Es ging dabei aber nicht nur um Sport: Rund um den Fussballplatz sind Transparente aufgetaucht, die sich gegen Pden Verein richten. Die Transparente sind in aggressivem Tonfall gehalten.

Solche Botschaften gab es in Winterthur zu lesen. Bild: cwe

Der FC St.Margrethen will nach allen Querelen in der Winterpause den Fokus wieder auf den Sport legen. Aber auch das Testspiel beim SC Veltheim ging nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne.

In der Winterpause blieb beim FC St.Margrethen bei­nahe kein Stein auf dem anderen. Spielertrainer Besart Shoshi musste nach der enttäuschenden Hinrunde gehen (er hat sich mittlerweile dem FC Rüthi angeschlossen), weshalb fast die ganze Mannschaft dem Verein den Rücken gekehrt und die Rheinau verlassen hat.

Kürzlich hat St.Margrethen sein Kader für die Rückrunde präsentiert. Es ist ein behelfsmässig zusammengeschustertes Team, das dem neuen Trainer Florian Scharrenbroich zur Verfügung steht. Der Abstieg in die 3. Liga lässt sich damit nicht verhindern.

Am Samstag reiste St.Margrethen mit 13 Spielern an ein Testspiel zum SC Veltheim, der in Winterthur spielt und in der Zürcher 2. Liga Tabellenführer ist. Es ging dabei aber nicht nur um Sport: Rund um den Fussballplatz sind Transparente aufgetaucht, die sich gegen Präsident Fredi Britt und Vizepräsidentin Majlinda Sulejmani richten. Die Transparente sind in aggressivem Tonfall gehalten, allerdings fehlen die Autoren oder Autorinnen dazu. Die harsche Kritik bleibt anonym.

Sportlich gab es für die Unterrheintaler in Winterthur nichts zu holen: Schon zur Pause lagen sie mit neun Toren Unterschied im Rückstand, am Ende ging das Spiel mit 25:0 an die Winterthurer, bei denen auch der frühere St.Margrether Lotrim Hajrullahu sowie der frühere St.Gallen-Profi Diego Ciccone spielten.