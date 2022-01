Fünfte Jahreszeit Partygelände für 4000 Fasnachtsfans: Altstätten plant Anlass an der «Rue de Blamage» – die definitiven Bewilligungen fehlen noch Altstätten wird feiern. Ohne Umzüge, aber mit einem Partyareal für 4000 Fasnachtsgäste und regionale Guggen.

Guggen wie die Städtli-Chlepfer werden an der Fasnacht in angepasstem Rahmen ihr Publikum unterhalten können. Bild: Archiv / Max Tinner

«Wir sind eine Fasnachtshochburg und wollen diesem Ruf auch in schwierigen Zeiten gerecht werden», sagte Alex Zenhäusern, OK-Präsident der Altstätter Fasnacht. Zwar sind Umzüge aufgrund der geltenden 3G-Regel nicht möglich, aber an drei Tagen wird die Breite inklusive Kreisel und den Restaurants an der Trogenerstrasse, der sogenannten «Rue de Blamage», zu einem Partygelände für 4000 Fasnachtsfans.

Der Verkehr nach Trogen wird um den Breite-Parkplatz herum geführt. Der einzige Ein- und Ausgang ist im oberen Teil der Rabengasse beim Gemüsemarkt. Bild: pd

Dort werden Verpflegungsstände, ein Zelt sowie eine Bühne für Auftritte von DJs, Bands, Guggenmusiken und Fasnachtsgruppen aufgebaut. Hiesige Guggen und Gruppen wurden bereits eingeladen. Der Startschuss fällt am Schmutzigen Donnerstag, 24. Februar, um 15 Uhr. Weiter geht das Programm am Freitag um 16 Uhr und am Tschätteri-Samstag wieder um 15 Uhr. Es gilt die 2G+-Pflicht. Vor Ort steht ein Testcenter bereit.

Wer sich ein Tagesticket über www.eventfrog.ch zum Preis von zwölf Franken ergattert, kann sich auf dem Gelände ohne Maske frei bewegen. Am Sonntag wird aufgeräumt, es ist fasnachtsmässig sozusagen vorgezogener Aschermittwoch.

Ebenfalls durchgeführt wird der Urknall, traditionsgemäss zwei Wochen vorher, am Freitag, 11. Februar, um 18.59 Uhr. Der Rathaus-Platz wird abgesperrt sein. Für die zugelassenen 500 Besucherinnen und Besucher, die sich für einen Fünfliber ab 31. Januar, 12 Uhr, über eventfrog ein Ticket sichern können, gilt ebenfalls 2G+. «Wir sind ein Non-Profit-Anlass, aber den Batzen brauchen wir, um die geforderten Security-Dienste zu finanzieren, die illegal entstehende Zweitpartys verhindern sollen», sagt Dölf Steiger, Vertreter der sechs organisierenden und auftretenden Guggenmusiken. Alex Zenhäusern sagt:

«Zurzeit fehlen die definitiven Bewilligungen noch.»

In Absprache mit der Stadt Altstätten wird das Schutzkonzept erst 14 Tage vor Beginn der Fasnacht eingereicht. Denn die Entwicklung der Pandemie und damit zusammenhängende Massnahmen seien nicht vorhersehbar. «Wir hatten aber im Vorfeld mit allen entscheidenden Behörden Kontakt und wir sollten die Fasnacht 2022 so durchführen können, wie sie jetzt geplant ist», sagt Zenhäusern.

Freuten sich, doch noch Fasnachtsaktivitäten bekannt geben zu dürfen: (v. l.) Dölf Steiger, Mitorganisator Urknall, Carlo Pinardi, Präsident Röllelibutzen Verein, Alex Zenhäusern, OK-Präsident Altstätter Fasnacht, und Sabena Schöbi, Röllelibutzen. Bild: rew

Falls doch Absage, gibt es ein Verschiebedatum

Leider musste 65 Fasnachtsgruppen abgesagt werden, die bereits für den Umzug angemeldet waren, sagt Carlo Pinardi, Präsident der Röllelibutzen, welche die Altstätter Strassenfasnacht organisieren. Sollte es wegen Corona doch noch eine böse Wendung geben und die geplante Mini-Fasnacht müsste gestrichen werden, bleiben bereits reservierte Tickets gültig: Die Verschiebedaten sind 7. bis 9. April. «Dieser Party müsste man zuerst noch einen Namen geben, weil man dann natürlich nicht mehr ‹Fasnacht› sagen könnte», sagt Alex Zenhäusern.