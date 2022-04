Frühlingskonzert Frühlingskonzert in Rüthi: Musikgesellschaft setzt auf Nachwuchsförderung Das Jugendkorps organisiert am Sonntag, 24. April, zum zweiten Mal ein eigenes Fest auf dem Bündt-Areal. Die Vorbereitungen laufen, angekündigt ist mitunter ein vielfältiges Foodkonzept.

Die Musikgesellschaft Rüthi (MGR) hat sich nach Corona wieder neu aufgestellt. Das Augenmerk gilt nun wieder ganz der Förderung des eigenen Nachwuchses, dem gemeinsamen Musizieren und der gesellschaftlichen Präsenz im Dorf.

Bild: PD

Das Jugendkorps organisiert am Sonntag, 24. April, ein eigenes Fest auf dem Bündt-Areal. Am Vorabend lädt das Aktivkorps zum grossen Frühlingskonzert in die Mehrzweckhalle. Mit der Durchführung des zweiten MGR-Jungmusig-Fests setzt die Musikgesellschaft Rüthi stark auf die Einbindung der ei­genen Jugend. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein Rundum-Erlebnis freuen; ein vielfältiges Foodkonzept wird erarbeitet. Darüber hinaus wird das Aktivkorps der MGR ein Kinderkonzert mit bekannten Melodien aufführen. Im Anschluss finden Konzerte des eigenen Nachwuchses sowie der Beginner Band Oberriet und der Jungmusik Montlingen-Eichenwies statt.

Gleichzeitig darf die Musikgesellschaft die Verlängerung der Partnerschaft mit der Alpha Rheintal Bank (ARB) für weitere drei Jahre verkünden. (pd)