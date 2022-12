Futsal-Turnier Freude am Hallenzauber: 72 Teams nehmen am Futsal-Cup in Altstätten teil In der Altstätter Schöntalhalle trafen sich an zwei Wochenenden zahlreiche Teams zum Futsal-Cup 2022. Die Organisatoren des FC Altstätten ziehen ein positives Fazit aus den Turniertagen.

Eine Szene aus dem Spiel zwischen Gastgeber Altstätten (rechts) und Au-Berneck.

«Nach der Pandemie war es schön, eine solche Turnierserie wieder ohne spezielle Vorschriften durchzuführen», sagte der sichtlich zufriedene Spiel- und Turnierleiter Rainer Langenegger nach dem letzten Spiel.

«Wir konnten ohne Probleme alle Turnierkategorien füllen und mussten teilweise Mannschaften absagen, die gern nach Altstätten gekommen wären», sagte Langenegger weiter. Ein Team sei allerdings ohne Abmeldung nicht erschienen. «Das ist immer schade für die Organisatoren», bedauerte er.

Interregional und international

Das Turnier hat nicht nur in der Region einen hohen Stellenwert. Nebst vielen Teams aus dem Rheintal, dem Raum Bodensee und dem Fürstentum Liechtenstein haben sich auch Clubs aus anderen Kantonen angemeldet. So wurden unter anderem Vertretungen aus Sulgen, Herisau, Landquart, Teufen und sogar aus dem zugerischen Walchwil in Altstätten begrüsst. Der VfB Hohenems, der bei den E-Junioren ein Team gemeldet hatte, brachte internationales Flair in die Schöntalhalle.

Beim Futsal-Cup 2022 ging es nicht primär um Sieg oder Niederlage. Natürlich waren die Kids wie immer mit vollem Einsatz dabei. Zum Schluss der Kategorien gab es aber keine Rangverkündigung, bei dem es Erste und Letzte gibt. Zwar wurde eine Rangliste geführt, aber die Preise wurden unter den Teams verlost. Die Trainer aller Mannschaften haben den Turniergedanken – Freude am Spiel, Emotionen im Spiel, aber keine Rangliste am Schluss – vollkommen mitgetragen, was Langenegger freut. «Es geht nicht immer ums Gewinnen. Man kann sich auch verbessern und etwas lernen, wenn man ein Spiel verliert», sagte er. Erfreulich war der Fanaufmarsch. Vor allem bei den kleineren Junioren waren viele Zuschauerinnen und Zuschauer in der Halle.

Es war schwierig, genug Helfende zu finden

Schwierig war es, so Langenegger, genug Eltern als Helfende für das Turnier zu finden. «Viele engagieren sich für den Verein während der Saison, beispielsweise als Fahrerin oder Fahrer. Das schätzen wir natürlich sehr, aber es sind immer mehr oder weniger die gleichen, die helfen.» Es gebe weiter viele Firmen, die das Turnier unterstützen. «Ohne sie könnte es nicht stattfinden.»

Die Organisation des Turniers teilt sich hauptsächlich auf Jimmy Gassner, der die Festwirtschaft führt, und Rainer Langenegger als Spiel- und Turnierleiter auf. «A- und B-Junioren sowie Spielereltern und Kicker der dritten Mannschaft standen als wichtige Helfer und als Schiedsrichter im Einsatz», erklärte Langenegger, der ein sehr positives Fazit aus den vier Turniertagen zog.