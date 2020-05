Figurenspielerin Yvonne Schneider aus Rüthi und ihr Dackel Duffy entdecken den Zirkuswagen Vor Kindern darf Yvonne Schneider aus Rüthi die Figuren von funkelDunkel nicht spielen lassen. Deshalb tut sie es vor der Kamera.

Duffy ist aufgeregt. Er wedelt mit dem Schwanz. Der Dackel darf zum ersten Mal in den Zirkuswagen gehen. Bisher ist er immer bei Yvonne Schneider in der Wohnung geblieben. Dort hat ihn die Figurenspielerin und -bauerin erschaffen. Bald darf Duffy im Theater funkelDunkel auftreten. Im Zirkuswagen.

Schneider ist Erfinderin, Spielerin und Regisseurin

Das Märli, in dem Duffy die Hauptrolle spielen wird, ist noch nicht fertig. Yvonne Schneider hat die Geschichte um Duffy und Oma Ina erfunden. Bis zur Premiere kleidet sie die Handlung noch mit Details aus und baut die Kulisse, in der die Figuren das Abenteuer vor Kinderaugen erleben werden.

Von der ersten Idee bis zur Bühnenreife vertieft sich die Figurenspielerin mit viel Zeit und Energie in das Stück. «Es soll witzig sein und jedes Kind die Handlung verstehen», sagt sie. «Das ist kein Stress.» Sie müsse nicht wie andere Kunstschaffende von ihren Auftritten leben.

Yvonne Schneider ist Kindergärtnerin in Rüthi. Sie weiss, wie es ihr gelingt, Kinder mit Geschichten in die Welt der Fantasie und Vorstellungskraft zu begleiten. Seit sie den Zirkuswagen 2017 in Betrieb genommen hat, sind etliche Kinder in die Märli um Schneeweisschen und Rosenrot, das Rothörnchen und die drei Fischer eingetaucht. Manchmal schlüpfen die Vorschulkinder noch tagelang in eine der Rollen. Zum Beispiel in die der Geiss. Diese durften sie nämlich aus Zeitungspapier nach einer Vorstellung basteln. «Es ist für mich das Schönste, wenn Kinder selbst handeln und ich ihre Kreativität anrege», sagt die Figurenspielerin.

Der Moorhof hat ein magisches Merkmal

Einen eigenen Zirkuswagen mochte Yvonne Schneider schon länger haben. «Das wäre magisch», sagte sie sich. Als sie und ihr Mann Bernhard Schneider im Jahr 2002 den Moorhof in Rüthi übernahmen, wollten sie die Landwirtschaft mit einem besonderen Angebot anreichern. «Hofläden gab es schon viele. Wir wollten Kinder mit einem Theater in einem kleinen Wagen in ein besonderes Erlebnis ziehen.» Die Magie, die Schneider auf den Hof holen wollte, ist heute gegenwärtig. Mit handwerklichem Geschick, einem Jahr Ausdauer und Unterstützung von Familie und Freunden hat Bernhard Schneider einen original DDR-Zirkuswagen aus Leipzig importiert und in ein Kleintheater verwandelt.

Auftritt am «Bliib dahei-Festival»

Wegen Corona darf der zirkuswagenziehende Moorhoftraktor im Moment nicht zu Kinderfesten, Dorffesten oder Geburtstagsfeiern in der Region fahren. Yvonne Schneider aber spielt die Geschichte um das Einhörnchen trotzdem. Vor ein paar Tagen stand sie auf der Bühne des Kleintheaters fabriggli in Buchs vor der Kamera. «Ich hoffe, dass möglichst viele Kinder Freude an der Geschichte haben.» Man kann Kindern eine Geschichte ja nicht oft genug erzählen. Vielleicht sitzt auch das ein oder andere Zeitungspapiergeissli vor dem Bildschirm.

Duffy hat den Zirkuswagen erkundet. Er freut sich darauf, ihn zum ersten Mal voller Kinder zu sehen. «Sobald es erlaubt ist, nehme ich wieder Buchungen an», sagt Yvonne Schneider. Wann das sein wird, hängt davon ab, wie sich die Pandemie entwickelt.