Feuerwerkskörper Ab sofort und bis auf Widerruf: Stadt Altstätten verbietet Feuerwerk In Altstätten ist das Abbrennen von Feuerwerk ab sofort und bis auf Widerruf verboten.

Im Rheintal herrscht seit längerer Zeit Trockenheit und eine Wald- und Flurbrandgefahr. Der Regen war nicht ausreichend, um die Situation zu entschärfen. Das kantonale Sicherheits- und Justizdepartement hat deshalb per Allgemeinverfügung ein Feuer- und Feuerwerksverbot im Wald und in Waldesnähe (200 Meter) beschlossen. Gemäss Aussage des Feuerwehrkommandanten der Feuerwehr Altstätten-Eichberg kann die Reichweite der Feuerwerkskörper aber je nach Wind schnell 200 Meter erreichen, in Waldflächen sowie trockenem Wiesland «niederregnen» und einen Brand verursachen.

Bild: Valentin Hehli / LTA

Deshalb hat der Altstätter Stadtrat ab sofort und bis auf Widerruf das Abbrennen von Feuerwerk auf dem Gemeindegebiet verboten. Im Abstand von 200 Metern zum Wald gilt demnach: kein Feuer machen, auch nicht in offiziellen Feuerstellen; keine Raucherwaren wegwerfen. In Altstätten gilt: kein Feuerwerk abbrennen; keine Himmelslaternen steigen lassen. An der 1.-August- Feier gibt es weder einen Funken noch ein Feuerwerk. Die Stadt und der Verkehrsverein freuen sich trotzdem darauf, viele Gäste begrüssen zu können. (sk)