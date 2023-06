Feuer Er wollte Unkraut vernichten: Widnauer Rentner setzt mit Gasbrenner Hecke in Brand In Widnau hat ein 69-Jähriger aus Versehen eine Hecke angezündet. Anwohnende, Bauarbeiter und die Feuerwehr konnten den Brand löschen.

Am an der Hecke anliegenden Haus entstand Russ- und Rauchschaden. Bild: Kapo SG

Am Donnerstag, kurz vor 11:15 Uhr, ist an der Fahrgasse in Widnau eine Hecke in Brand geraten. Ein 69-jähriger Mann beabsichtigte nach jetzigen Erkenntnissen mittels Gasbrenner ungewollte Pflanzen in einem Sandkasten zu vernichten. Dabei geriet eine rund 15 Meter lange Hecke in Brand.

Anwohnende sowie Mitarbeitende einer nahegelegenen Baustelle unterstützen beim Löschen des Feuers, bis die zuständige Feuerwehr eintraf und die Löscharbeiten übernahm. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen entstand am anliegenden Haus geringer Russ- und Rauchschaden. (kapo/ste)