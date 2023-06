Festnahme Mehrere Diebstähle aus Autos: Kantonspolizei St.Gallen nimmt in Berneck drei Männer fest In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind drei unbekannte Männer gemeldet worden, welche sich an der Tramstrasse an mehreren Autotüren zu schaffen machten. Kurze Zeit später konnten die drei Männer durch Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen festgenommen werden.

Die Männer wurden von der Kantonspolizei St.Gallen festgenommen. Bild: Kapo SG

Eine Auskunftsperson meldete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, um 00.40 Uhr, bei der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen und gab an, dass sie bei der Durchfahrt auf der Tramstrasse in Berneck gesehen habe, wie sich drei Männer an den Türen von parkierten Autos zu schaffen machten. Durch die Einsatzkräfte der Kantonspolizei St.Gallen konnten kurze Zeit später an der Tramstrasse drei Algerier im Alter von 19, 27 und 42 Jahren angehalten werden, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung vom Freitag. Dabei konnte in gestohlenes Portemonnaie mit wenig Bargeld sichergestellt werden. Die drei Männer wurden festgenommen.

Seit Dienstag wurden der Kantonspolizei St.Gallen zu dem vier weitere Diebstähle oder Diebstahlsversuche aus Autos in Berneck gemeldet. Laut Medienmitteilung wird nun abgeklärt, ob die drei Beschuldigten auch für jene und allenfalls weitere Tatbestände verantwortlich sind. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht. Beim Migrationsamt des Kantons St.Gallen werden ausländerrechtliche Massnahmen abgeklärt. (kapo/vat)