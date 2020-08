FDP Rüthi nominiert elf Bisherige und sechs Neue Die FDP Rüthi teilt mit, dass sie für fast alle Vakanzen in den Rüthner Behörden Kandidaten portieren kann.

Von links: Urs Loser, Präsident FDP Rüthi; Fabian Schocher, Katja Loher-Büchel, Ortsverwaltungsrat Rüthi; Hermann Wild, GPK Oberstufe Oberriet-Rüthi; Michael Ringeisen, Schulrat Oberstufe Oberriet-Rüthi und Gemeinderat Rüthi; Annette Siegfried, Gemeinderat Rüthi; Norbert Kolb, GPK Gemeinde Rüthi; Irene Schocher, Gemeindepräsidium Rüthi; Richard Wenk, Urs Baumgartner, Gemeinderat Rüthi. Bild: PD

(pd) Gesucht wird weiterhin jemand für das Schulpräsidium. An der kürzlich durchgeführten Hauptversammlung der FDP Rüthi konnte Präsident Urs Loser im Restaurant Hirschen eine stattliche Anzahl Mitglieder begrüssen. Haupttraktandum waren natürlich die Vorstellung der Kandidierenden für die Gesamterneuerungswahlen 2020 und die Wahlstrategie der FDP Rü-thi. Die ordentlichen Traktanden konnten in Minne abgewickelt werden. Infolge Wegzug nach Liechtenstein wurde Aktuar Philip Skaro mit einem Präsent verabschiedet. Hildegard Wild trat als Revisorin zurück. Auch ihr Einsatz für die FDP Rüthi wurde mit einem Präsent gewürdigt.

Viele Bewährte und einige Neue

Dank einem grossen Einsatz des Wahlstabteams konnten zu den elf bisherigen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sechs neue Personen nominiert werden. Es stellte sich heraus, dass es zunehmend anspruchsvoller wird, qualifizierte Kandidierende für ein Amt zu finden. Umso mehr freut sich die FDP Rüthi, den Rüthner Stimmberechtigten für die kommenden Wahlen fähige und engagierte Persönlichkeiten vorschlagen zu dürfen. Für den Gemeinderat treten die bisherigen Urs Baumgartner und Richard Wenk erneut an. Michael Ringeisen, Versicherungsfachmann, und Annette Siegfried, Juristin lic. iur., stellen sich neu zur Verfügung.

Für die GPK der Gemeinde kann die FDP wiederum auf die Bisherigen Ruedi Hofstetter und Norbert Kolb zählen. Katja Loher-Büchel (bisher) und Fabian Schocher (neu) kandidieren für den Ortsverwaltungsrat. Für die GPK der Ortsverwaltung stellen sich die bisherigen Patrik Schneider, Christa Kobler, Cornelia Loher und Christof Büchel für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Komplettiert wird das bewährte Team mit Daniel Büchel (GLP).

Michael Ringeisen vertritt Rüthi seit 2019 im Schulrat der Oberstufe Oberriet-Rüthi, als Nachfolger der zurückgetretenen Monika Eggenberger (SVP, Rüthi). Seit dem 1. April wohnt er nun in Rüthi und möchte sich weiter für die Belange der Rüth-ner Oberstufenschüler einsetzen. Für die GPK der Oberstufe treten Herman Wild (bisher) und Christine Lehmann (neu) an.

Eine Einheimische mit Aussensicht

Die FDP Rüthi freut sich ausserordentlich, mit Irene Schocher eine kompetente Kandidatin aus den eigenen Reihen für das Gemeindepräsidium vorschlagen zu dürfen. Die Konstanz und Kontinuität in ihrem beruflichen Werdegang waren wichtige Kriterien für den FDP Wahlausschuss. Als Gesamtverantwortliche leitet sie heute im Kanton Basel-Landschaft ein Einkaufszentrum mit 120 Angestellten. Auf ihrem Weg zur heutigen Position durchlief sie verschiedene Stufen als Personalleiterin, Verkaufsleiterin und Vizedirektorin. Die Diplome als eidg. dipl. Detailhandelsmanagerin HF, dipl. Unternehmensleiterin NDS HF und Personalfachfrau mit eidg. Fachausweis zeigen, dass sie auch das theoretische Rüstzeug für diese anspruchsvolle Aufgabe mitbringt. Aktuell ist Irene Schocher Vizepräsidentin der Ortsgemeinde Rüthi, Verwaltungsratspräsidentin der Forst-Rüthi AG, sowie Verwaltungsrätin der Wärmeverbund Rüthi AG. Dass sie seit vielen Jahren in Rüthi in den verschiedensten Funktionen mitarbeitet und mitgestaltet, zeigt, dass ihr Rüthi sehr am Herzen liegt.

Überparteiliches Podiumsgespräch

Am Montag, 31. August, präsentieren die drei Ortsparteien FDP, SVP und CVP um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Bündt ihre Kandidatinnen für das Gemeindepräsidium. Das Podiumsgespräch wird von Gert Bruderer («Der Rheintaler») moderiert. Aufgrund der aktuellen Situation wird ein Schutzkonzept ausgearbeitet.