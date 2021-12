Faustball Mit drei Siegen aus vier Partien wäre Diepoldsaus Qualifikation für das Finalturnier so gut wie sicher Die Männer des SVD Diepoldsau bestreiten zwei Spieltage mit je zwei Matches, an beiden Tagen geht’s gegen Widnau.

Lukas Lässer soll auch an den zwei Spieltagen vom Wochenende aus der Angabe punkten.

Sowohl am Samstag in Jona als auch am Sonntag in Oberentfelden findet ein Derby zwischen Diepoldsau und Widnau statt. Am ersten Tag spielt der SVD zudem gegen Rickenbach-Wilen, am Sonntag ist Elgg-Ettenhausen der andere Gegner. Widnau bestreitet nebst den zwei Derbys ein Spiel gegen Jona (am Samstag) und gegen RiWi (am Sonntag). Der Spieltag beginnt am Samstag um 9 und am Sonntag um 12 Uhr.

Mit drei Siegen vorzeitig Finalquali sichern

Mit drei Siegen aus vier Partien wäre Diepoldsaus Qualifikation für das Finalturnier bereits so gut wie sicher. Auch deshalb will das Team um Captain Mathias Ziereisen am Samstag das Derby gegen Widnau für sich entscheiden und ebenso RiWi in die Schranken weisen. Für dieses Unterfangen steht nun endlich Zuzug Thomas Zeltner zum ersten Mal auf dem Platz, nachdem er an den ersten zwei Spieltagen wegen einer leichten Schult- erverletzung noch pausieren musste.

Die Rheininsler zeigten sich zum Auftakt in guter Form. In den letzten zwei Wochen konnten sie zudem optimal trainieren. Da sich die erste Mannschaft des STV Walzenhausen vom Meisterschaftsbetrieb zurückgezogen hat und einige Spieler zu neuen Vereinen gewechselt sind, konnte Diepolds- au die «übrig gebliebenen» NLA-Spieler für den eigenen Trainingsbetrieb dazugewinnen. Mit den Brüdern Noah und Beda Kellenberger sowie Sandro Pfändler und Lukas Züger konnte die Trainingsqualität hochgeschraubt werden.

Höheres Trainingsniveau dank Gemeinschaft

«Wir können nun endlich auf einem hohen Niveau Trainingssätze bestreiten», sagt Christian Lässer, «in den vergangenen Jahren hatten wir kaum einmal zehn Spieler auf einem ähnlichen Level, und so mussten wir uns im Training mit Übungen zufriedengeben. Man hat in den vergangenen Meisterschaften klar gemerkt, dass uns dadurch der Spielrhythmus fehlte. Darum sehe ich die Trainingsgemeinschaft als klare Bereicherung und Win-win-Situation, denn die Spieler von Walzenhausen können so mindestens einmal pro Woche in der Grosshalle trainieren.» Christian Lässer leitet zurzeit die Trainings der Diepoldsauer.

Mit den zwei Siegen aus zwei Spielen gehen die Diepoldsauer mit einem gutem Gefühl in die vier Partien vom Wochenende. Vermutlich ist der SVD in allen Spielen zu favorisieren. Rickenbach-Wilen konnte bisher nur einen Sieg gegen Schlusslicht Jona verbuchen, Widnau muss in der Halle wohl weiterhin ohne Hauptangreifer Jan Meier auskommen, und auch bei Elgg fehlt mit Darion Hofer verletzungsbedingt das Aushängeschild in der Offensive.

Diepoldsau will weisse Weste bewahren

Vier Siege aus vier Spielen sind also sicher kein unerreichbares Ziel, jedoch muss Diepoldsau seine Stärke auf den Platz bringen und darf sich keine Fehler erlauben. Gerade in der Halle ist es wichtig, bis zum letzten Punkt konzentriert zu bleiben, um die Sätze nicht auf der Zielgeraden noch abzugeben. (mm)