Fallschirmspringen Schweizer Nati holt Silbermedaille – mit dabei ist ein Auer Die Schweizer Nati der Ziel-Fallschirmspringer hat an der Weltmeisterschaft die Silbermedaille geholt.

Marcel Schuster (Zweiter von links) freut sich mit seinem Team über die Silbermedaille. Bild: PD

14 Jahre lang hatte die Schweizer Nationalmannschaft auf diesen Erfolg warten müssen. Und wie damals, als die WM in der Slowakei stattfand, war in Strakonice (Tschechien) der Auer Marcel Schuster Teil des Teams. Er startete gemeinsam mit Fabio Fornallaz, Nico Baumann, Till Vogt und Georges Toth stark in die WM. So blieb die Ausgangslage für den 43-Jährigen und die Mannschaft stets gut – gegen Ende wurde es wegen schwierigen thermischen Windverhältnissen aber nochmals knapp.

Drei Teams lagen vor der entscheidenden letzten Runde gleichauf auf dem zweiten Rang. Am Ende blieb Silber in Schweizer Händen – mit nur einem Zähler Rückstand auf den Weltmeister Tschechien holten sie die Silbermedaille. Es war nicht der einzige Schweizer Erfolg: Auch das Frauenteam holte Edelmetall (Bronze), ebenso Georges Toth im Einzel-Zielen.

Gleich geht’s für die Schweizer Mannschaft wieder in den Himmel – an einem Wettbewerb gibt es jeweils zahlreiche Sprünge. Marcel Schuster steht rechts oben in der Tür. Bild: PD

Mit dem Fallschirmspringen hat Marcel Schuster mit 18 Jahren, 1997, begonnen. Seit 2003 ist er Teil des Schweizer CISM- Teams (CISM ist internationaler Militärsport-Verband). Schusters Begeisterung für den Sport ist nach wie vor ungebrochen, legt er im Jahr doch jeweils gut 300 Sprünge zurück. Insgesamt bringt er es in seiner Laufbahn auf ein Total von rund 7000 Fallschirmabsprüngen. (rez)