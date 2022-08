Fahrerflucht Auto in Rebstein gestohlen und damit bis nach Österreich geflüchtet – zwei Frauen und ein Mann festgenommen Die Täterschaft stahl ein Auto in Rebstein und flüchtete damit durchs Rheintal bis nach Lustenau. Dort konnte das Fahrzeug von der Polizei angehalten werden. Zwei Frauen und ein Mann, im Alter zwischen 21 und 29 Jahren, wurden festgenommen.

Die Patrouille der Kantonspolizei folgte dem Fahrzeug bis nach Lustenau. Symbolbild: Kapo SG

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ist eine unbekannte Täterschaft an der Staatstrasse in Rebstein in ein Restaurant eingebrochen und hat ein Auto gestohlen. Kurz vor Mitternacht am Mittwoch hat eine zivile Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen das gesuchte Fahrzeug gesichtet.

Die Beamten folgten dem Auto bis nach Altstätten, wo es beim Parkplatz der Rheintalbusse wendete. Als die Polizisten das Auto anhalten wollten, flüchtete dieses auf derselben Route zurück. Wie es in der Mitteilung der Polizei heisst, wurde dabei die Geschwindigkeit massiv überschritten. Die Patrouille folgte dem Fluchtfahrzeug mit besonderen Warnsignalen. Die Insassen setzten ihre Fahrt jedoch unbeirrt fort Richtung Zollamt Au, wo sie mit dem Auto die Absperrbacken durchstiessen und weiterfuhren.

29-Jähriger stellt sich kurze Zeit später der Polizei

In einem Quartier in Lustenau hielt das Auto schliesslich an. Zwei Personen hatten zu Fuss die Flucht ergriffen. Die beiden noch im Auto sitzenden 21- und 29-jährigen Frauen konnten angehalten werden. Laut Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen wurden die Frauen der österreichischen Polizei für die weiteren Amtshandlungen übergeben. Die Frauen haben Wohnsitz in Vorarlberg.

Ein 29-jähriger brasilianische Staatsangehöriger stellte sich kurz darauf an der Grenze beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG). Er wurde festgenommen und der Kantonspolizei übergeben. Der Wohnsitz des Mannes ist unklar.

Im Einsatz standen vier Patrouillen der Kantonspolizei sowie drei Patrouillen von der österreichischen Polizei. Die weiteren Abklärungen koordinieren die Staatsanwaltschaft St.Gallen mit ihren österreichischen Kolleginnen und Kollegen. (kapo/nat)