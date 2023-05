Exekutive Rheinecker Stadtrat Stephan Vitzthum tritt Ende Jahr zurück Der langjährige Stadtrat Stephan Vitzthum hat per 31. Dezember 2023 seinen Rücktritt aus dem Stadtrat Rheineck angekündigt.

Stephan Vitzthum hat seinen Rücktritt auf Ende Jahr eingereicht. Bild: pd

Stephan Vitzthum verlässt den Stadtrat von Rheineck Ende 2023 nach 17 ½ Jahren. Der Stadtrat hat Vitzthums Rücktrittsgesuch an der letzten Stadtratssitzung entsprochen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Die Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer 2021-2024 findet am 22. Oktober statt.

Wahlvorschläge für den ersten Wahlgang müssen bis Freitag, 11. August, 12 Uhr, der Stadtkanzlei Rheineck vorliegen. Ein allfälliger zweiter Wahlgang wurde auf den 19. November angesetzt. Wahlvorschläge sind in diesem Fall bis Freitag, 27. Oktober, 12 Uhr, der Stadtkanzlei Rheineck einzureichen.

Seine langjährige Tätigkeit und Arbeit zu Gunsten der Stadt Rheineck wird zu einem geeigneten Zeitpunkt verdankt. (pd)