Rüthi Kunsthandwerk, Selbstgemachtes, Dekorationen: Es weihnachtet im Weiler Büchel Der Interessengemeinschaft Büchel am Rhein steht eine intensive Adventszeit bevor. Vorbereitungen für einen ersten Büchler Weihnachtsmarkt und die zur Tradition gewordene Krippenfeier laufen auf Hochtouren.

Die Büchler Weihnachtskrippe ist Mittelpunkt zweier Anlässe in der Adventszeit: eines Weihnachtsmarkts am Samstag, 10. Dezember, und einer Krippenfeier am Freitag, 23. Dezember. Bild: pd

Eigentlich hätte der ers­te Büchler Weihnachtsmarkt schon vor zwei Jahren stattfinden sollen. Aus bekannten Gründen wurde in den letzten beiden Jahren auf die Durchführung verzichtet. Umso mehr freuen sich die Mitglieder der Interessengemeinschaft Büchel am Rhein nun auf den Samstag, 10. Dezember.

Der kleine Markt wird dann an der Winkelstrasse und an der Ringstrasse im Weiler Büchel bei Rüthi stattfinden: von 16 bis 20 Uhr; die Festwirtschaft hat bis 22 Uhr geöffnet.

Am Markt werden Kunsthandwerk, Selbstgemachtes, Dekorationen und noch vieles mehr angeboten. Etwa um 18 Uhr besucht der Samichlaus den Markt. Die Festwirtschaft wird von der IG Büchel organisiert und befindet sich in der Halle der Gächter&Co.AG. Musikalisch unterhalten in der Fest­wirtschaft Matthis und Othmar Schneider vom ehemaligen Duo Atlantis.

Krippenfeier kurz vor Weihnachten

Die traditionelle Krippenfeier findet am Freitag, 23. Dezember, ab 18.30 Uhr an der Maadstrasse statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine kleine, besinnliche Weihnachts­feier an der Büchler Weihnachtskrippe mit Alphornklängen, Weihnachtsliedern, gesungen vom Männerchor Rüthi, der Weihnachtsgeschichte, vorgetragen von Pastoralassistent Richard Schmidt, und dem Friedenslicht, überbracht von der Pfadfinderabteilung Kamor. Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz, sei es bei einem Glühwein oder bei einer feinen Wurst vom Grill. Die Einnahmen der beiden Anlässe kommen vollumfänglich der Büchler Weihnachtskrippe und der Weihnachtsbeleuchtung zugute und werden für die Instandhaltung und den Betrieb eingesetzt.

Die Büchler und ihre Weihnachtstradition

Schon seit fast 60 Jahren wird der Rüthner Weiler Büchel von einigen Männern weihnachtlich dekoriert. Angefangen hat alles mit einer einfachen, geschmückten Tanne, für die im ganzen Ort Geld gesammelt wurde. Über die Jahre vergrösserte sich der Umfang des Wirkens, bis vor fast 20 Jahren erstmals eine Krippe aufgestellt wurde. Die lebensgrosse Krippe wird jedes Jahr im Garten von Hanni und Franz Schneider an der Maadstrasse 2 aufgebaut und neu dekoriert. Alle Arbeiten werden im Frondienst von den rund 30 Mitgliedern durchgeführt.

Dieses Jahr hat die IG noch ein weiteres Amt übernommen: Die Chlausgruppe Rüthi hatte einen Nachfolger für die Samichlausbesuche in Rüthi, Lienz und Plona gesucht. Nun geht der Samichlaus am 6. und 7. Dezember vom Büchel aus auf seine Tour durch die Gemeinde. Weitere Informationen zu den Samichlausbesuchen sind auf der Homepage der Gemeinde Rüthi zu finden. (pd)