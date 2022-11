Rheintal Es weihnachtet, aber energiesparend: Wer wie den Stromverbrauch senkt – von A wie Altstätten bis W wie Widnau Die Rheintaler Gemeinden setzen ihre Weihnachtsbeleuchtungen in reduziertem Umfang ein. Gemeinsame Stromsparmassnahmen gibt es keine.

Einer der neuen Weihnachtssterne der Gemeinde Au. Bild: Monika Von Der Linden

Die Rheintaler Gemeinden senken ihren Stromverbrauch dieses Jahr auch bei der Weihnachtsbeleuchtung. Weil nicht alle die gleichen technischen Voraussetzungen haben, machen die Gemeinden dies unterschiedlich. So die Aussage ei­ner gemeinsamen Medienmitteilung von Anfang November. Seither haben die Rheintaler Gemeinden nach und nach bekannt gegeben, wie sie bei der Weihnachtsbeleuchtung sparen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt, welche Weihnachtsdekorationen und -beleuchtungen die Gemeinden dieses Jahr einsetzen, welche Sparmassnahmen sie umsetzen und wie hoch der Stromverbrauch ihrer Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr sein wird. Die Angaben zum Stromverbrauch sind Schätzungen der Gemeinden. Aus den unterschiedlichen Umfängen und Arten der Weihnachtsde­korationen ergeben sich auch unterschiedlich hohe Stromverbräuche.

Als Massstab: Eine vierköpfige Familie in einem Mehrfamilienhaus verbraucht rund 4000 Kilowattstunden (kWh) im Jahr. Einmal bei 60 Grad waschen verbraucht eine Kilowattstunde, wie das Migros- Magazin kürzlich vorrechnete.

Dekoration: Die Altstadtbeleuchtung hängt auch dieses Jahr. Wie gewohnt stellt die Gemeinde auch fünf Weihnachtsbäume auf. Sparmassnahmen: Die Weihnachtsbeleuchtung wird täglich von 16.15 bis 22 Uhr betrieben, bei besonderen Anlässen, wie der Adventsnacht, auch länger. Stromverbrauch 2022: 1050 kWh.

Dekoration: In Au kommen erstmals die neuen Weihnachtssterne mit LED-Beleuchtung zum Einsatz. Zu sehen sein werden sie beim Dorfplatz, im Kirchweg und beim Schmidheiny-Park in Heerbrugg. Sparmassnahmen: Die Sterne werden ab der Abenddämmerung nur bis 22 Uhr beleuchtet. Die neue Deko verbraucht zudem zehnmal weniger Strom als die alte. Stromverbrauch 2022: 1800 kWh.

Dekoration: Auf der Rössliwiese steht ein beleuchteter Weihnachtsbaum mit Dekoration. Die Weihnachtsmarktbetreiber beleuchten den Torbogen. Sparmassnahmen: Die Gemeinde Balgach verzichtet auf die Beleuchtung der Bäume beim Dorfeingang. Stromverbrauch 2022: 90 kWh (exkl. Torbogen).

Dekoration: Berneck schmückt drei Weihnachtsbäume – beim Rathaus, dem Platzbrunnen sowie dem Altersheim – mit LED-Lampen. Offen ist, ob Dritte die Gerbewiese gestalten. Sparmassnahmen: Die Beleuchtungszeiten der Weihnachts­bäume beschränkt sich auf fünfeinhalb Stunden zwischen Abenddämmerung und 22 Uhr. Stromverbrauch 2022: 400 kWh.

Dekoration: Die Gemeinde Diepoldsau stellt bei den Parkplätzen des ehemaligen Postgebäudes ihren Christbaum auf. Sparmassnahmen: Der Christbaum ist kleiner als in den vergangenen Jahren und wird mit einer LED-Beleuchtung behängt. Es wurden nur 120, statt wie in den vergangenen Jahren 200, Lichtstränge aufgehängt. Zudem verzichtet die Gemeinde auf die Sterne an den Gebäuden im Zentrum. Letztes Jahr liess die Gemeinde die Beleuchtung bis Mitternacht an. Dieses Jahr ist um 22 Uhr Lichterlöschen. Stromverbrauch 2022: 275,52 kWh.

Dekoration: Die Gemeinde montiert an fünf Standorten kleine Christbäume an die Strassen­beleuchtung. An den Christ­bäumen hängen LED-Lichterketten. Sparmassnahmen: Die Weihnachtsdeko leuchtet nur zu bestimmten Zeiten. Abends von 17 bis 23 Uhr und morgens von 6 bis 8 Uhr. Diese Beleuchtung findet nur in der Adventszeit statt. Stromverbrauch 2022: 25 kWh.

Dekoration: Auf dem Dorfplatz wird der traditionelle Weihnachtsbaum aufgestellt. Sparmassnahmen: Am Weihnachtsbaum wird keine Beleuchtung angebracht. Stromverbrauch 2022: 0 kWh.

Dekoration: Die Gemeinde hängt die übliche Anzahl Weihnachtssterne an der Strassenbeleuchtung auf. Sparmassnahmen: Die Sterne wurden mit neuen, sparsameren LED-Leuchten ausgerüstet. Zudem werden die Leuchtdauern verkürzt. Stromverbrauch 2022: 1710,5 kWh.

Dekoration: Entlang der Hauptstrasse werden zwölf Weihnachtsbäumchen mit LED-Beleuchtung an Strassenlaternen montiert. Sparmassnahmen: Normalerweise leuchten über der Hauptstrasse 25 Bäumchen – dieses Jahr ist es knapp die Hälfte. Die Bäumchen leuchten zudem nur fünf Stunden täglich. Stromverbrauch 2022: 36 kWh.

Dekoration: Beim Eingang ins Städtli steht der Lichtbogen. Zwischen Lichtbogen, beleuchtetem Weihnachtsbaum und evangelischer Kirche hängt ei­-ne Girlande. Sparmassnahmen: Rheineck verzichtet auf sämtliche Sterne an der Strassenbeleuchtung und auf die Hälfte der Städtlibeleuchtung. Die Beleuchtungszeiten für die Weihnachtsdeko werden denjenigen für die Strassenbeleuchtung angepasst und daher verkürzt. Stromverbrauch 2022: 280 kWh.

Dekoration: In Rüthi leuchten dieses Jahr vier Tannenbäume: Beim Rathaus und dem Werkhof, den Alterswohnungen der Ortsgemeinde und der Unterfurt. Bei den Schulen sind zudem Tannenbäume ohne Beleuchtung zu sehen. Diese schmücken dafür die Schülerinnen und Schüler. Sparmassnahmen: An sechs Standorten verzichtet die Gemeinde auf Tannenbäume mit Beleuchtung. Stromverbrauch 2022: 34 kWh.

Dekoration: Wie immer wird ein Weihnachtsbaum im Park aufgestellt. Die Weihnachtsbeleuchtung konzentriert sich auf den Park im Zentrum, wo verschiedene Anlässe stattfinden. Der Park wird etwas stärker weihnachtlich beleuchtet und mit farbigen Kugeln dekoriert. Sparmassnahmen: Die Beleuchtungszeit wird um anderthalb Stunden reduziert: Abends leuchtet’s bis 23 Uhr statt bis Mitternacht. Morgens wird die Beleuchtung erst um 5.30 Uhr hochgefahren, statt bereits um 5 Uhr. Stromverbrauch 2022: 110 kWh.

Dekoration: Die Gemeinde hängt die zwei grossen Sterne (Steiniger Tisch und Forenschachen) und 100 kleinere Sterne an den Kandelabern auf. Dazu steht auf dem Gemeindehaus ein Weihnachtsbaum. Sparmassnahmen: Die Gemeinde hängt nur jene Sterne auf, die bereits mit LED-Lichter ausgerüstet sind. Thal ist bereits in den vergangenen Jahren grösstenteils auf LED-Beleuchtung umgestiegen. Stromverbrauch 2022: 1000 kWh.

Dekoration: Widnau bestückt die 70 Bäume entlang der Bahnhofstrasse mit einer LED-Beleuchtung. Sparmassnahmen: Widnau verzichtet auf insgesamt 23 Weihnachtsbäume inklusive Beleuchtung: Beim Gemeindehaus, beim Jakobiplatz und beim Friedhof. Zudem wird auf den Weihnachtsbaumwald im Aussenbereich des Zentrums Augiessen verzichtet und die Beleuchtungsdauer von 14 auf neun Studen reduziert. Stromverbrauch 2022: 1354,4 kWh.