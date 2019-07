Eröffnungsfeier mitten während der Gymnaestrada

In Vorarlberg findet zurzeit die 16. Welt-Gymnaestrada statt. Weil die Eröffnungsfeier am Sonntag wegen eines starken Gewitters abgesagt werden musste, fand der als Auftakt gedachte Anlass am Mittwoch auf der Birkenwiese in Dornbirn statt.