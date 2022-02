Eröffnung Adresswechsel: Die Post eröffnet ihre neue Diepoldsauer Filiale Am Montag eröffnet die Post ihre neue Filiale in der «Sonnen»-Liegenschaft in Diepoldsau. Die alte und die neue Adresse liegen dabei nahe beisammen. Die Kundinnen und Kunden müssen nur die Strassen­seite wechseln.

Als Teamleiter bei der Post stellt Guido Jost die neue Filiale in Diepoldsau vor. Bild: Monika von der Linden

Seit einigen Monaten wandelt das Dorf sein Erscheinungsbild. Die Gemeinde Diepoldsau ist dabei, ihre gross angelegte Zentrumsgestaltung zu realisieren. Wie die öffentliche Hand, investiert auch die Post in ihre Infrastruktur. Als Teil ihrer Strategie richtet sie im ganzen Land verteilt 300 Filialen für total 40 Millionen Franken nach einem neuen Konzept ein.

Die Poststelle in Altstätten war im letzten Juli die erste im Rheintal. Im November folgte die Filiale an der Marktstrasse in Heerbrugg.

Die dritte Filiale im Rheintal wird eröffnet

Nun freuen sich die Einwohnerinnen und Einwohner von Diepoldsau und Schmitter über eine neue Poststelle. Am Montag eröffnet sie die Dienstleistungsunternehmerin im Zentrum. Dort kommt eine weitere Veränderung hinzu: eine neue Adresse. Bis Freitag lag die Diepolds­auer Filiale an der Vorderen Kirchstrasse 1. Ab Montag findet man sie an der Hinteren Kirchstrasse 2 – in der «Sonnen»-Liegenschaft. Die alte und die neue Adresse liegen nahe beisammen. Die Kundinnen und Kunden müssen nur die Strassen­seite wechseln. Die Post ist die direkte Nachbarin der St.Galler Kantonalbank.

Guido Jost ist Teamleiter bei der Post. Am Freitag gewährte er einen Einblick in die neuen Räume mit zeitgemässem Design, heller Möblierung und viel Holz. «Sie sind offen und heimelig», sagte er. «Hier sind wir den Kundinnen und Kunden noch näher und stellen die Beratung in den Mittelpunkt des Angebotes.» Zwei augenfällige Neuerungen freuen Guido Jost besonders. Die Filia­-le ist barrierefrei.

«Der Zugang ist für alle Kundinnen und Kunden gleich, und zwar ebenerdig.»

Das setzt sich am Schalter fort. Für Menschen im Rollstuhl steht ein niedriger Tisch mit Bezahlterminal bereit. Dieser ist so angebracht, dass man ihn sitzend gut erreicht.

Umzug hat sich ergeben

Zudem gibt es einen zusätzlichen Paketeinwurf. Hier kann man die vorfrankierten Pakete selbstständig und einfach versenden, ohne am Schalter anstehen zu müssen. Ein Postomat, Kopierer und die Postfachanlage runden das Angebot ab.

Obwohl der neue Standort im Dorfzentrum liegt, ist er auch für Autolenkerinnen und -lenker gut erreichbar. Es gibt direkt vor dem Eingang Parkplätze.

Der letzte Umzug der Post Diepoldsau liegt fast 50 Jahre zurück. «1973 bezogen wir den Neubau an der Vorderen Kirchstrasse», sagte Guido Jost. Nun hat er ausgedient. Dereinst wird er einem anderen Bau weichen. «In die Sonnen-Liegenschaft einzuziehen, hat sich ergeben.» Ein Mieter hat die Liegenschaft verlassen und der Grundriss entspricht den Anforderungen der Post rundherum.