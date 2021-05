Turnen Starke Leistungen der jungen Rheintaler Kunstturner am Fürstenlandcup Die Rheintaler Kunstturner bewiesen am Fürstenlandcup, dass ihre Erfolge zu Saisonbeginn kein Zufall waren.

Die Buben der Kategorie EP brillierten am Fürstenlandcup mit starken Leistungen. Bild: PD

(pd) Am erfolgreichsten waren die ganz Jungen der Kategorie EP: Lenny Forster wiederholte seine Glanzleistung vom Thurgauer Cup und erturnte im Einführungsprogramm Gold. Damit führt er nicht nur im Ostschweizer Cup, sondern darf auch den Titel des St.Galler Kantonalmeisters tragen. Mit der Punktzahl von 77,550 zeigte er an vier von sechs Geräten die Bestleistung der Jahrgänge 2013/14. Vor allem am Pilz zeigte er, wie auch sein Teamkollege David Steiger (STV Balgach), eine Top-Leistung. Am Barren übertraf ihn Steiger, der in diesem Mehrkampf ebenfalls wieder stark war. Er verpasste das Podest als Vierter knapp.

Auch Alessio Tobler meisterte den Wettkampf mit Bravour und wurde Siebter. Daymen Bärlocher fehlten ein paar Zehntel für die Top Ten. Er belegt im Teilnehmerfeld von 45 Turnern Rang zwölf. Auch die Kleinsten führten ihre Übungen den kritischen Richtern vor, teils sogar mit schwierigeren Elementen als zuvor.

Leistungen geben Anlass zu Optimismus

Beim Programm 1 gingen 56 Turner an den Start. Sie verbesserten ihr Können und ihre Ausführungen weiter. Sinan Akkir erreichte das Ziel, die Ausgangsnoten an einzelnen Geräten zu erhöhen. Er zeigte neue Bonuselemente, hatte jedoch einen Sturz am Barren, der ihn Punkte kostete. An seinen Paradegeräten Pilz und Langpferd brillierte er dafür einmal mehr und beendete den Wettkampf auf Platz elf. Dicht auf ihn folgt der Zwölfte, Elia Thiébaud (STV Balgach). Er turnte fehlerfrei und bewies, dass er auch mental Fortschritte erzielt hat. Andrin Woodtli turnte solide durch und rundete die gute Teamleistung mit Platz 20 ab. Auch Noah Bischof (STV Kriessern) und Flavio Hauser (STV Au) waren stabil unterwegs.

Nun gilt es, letzte Kleinigkeiten zu verbessern, bevor es in Richtung Zürich und Basel geht, um sich im noch grösseren Feld zu beweisen. Bleibt zu hoffen, dass die Livestreams ebenso stabil sind wie die Leistungen der Turner: Die Eltern brauchen ein gutes Nervenkostüm, um die Wettkämpfe aus der Ferne zu verfolgen. Die Leistungen der Turner geben jedoch Anlass zu Optimismus.

Fürstenlandcup 2021

Kategorie EP: 1. Lenny Forster, 4. Davis Steiger, 7. Alessio Tobler, 12. Daymen Bärlocher, 31. Lionel Schlanser, 33. Leo Rohner, 34. Fynn Brenner, 39. Laurin Eugster, 42. Shai Amitai. P1: 11. Sinan Akkir, 12. Elia Thiébaud, 20. Andrin Woodtli. P2: 7. Noah Bischof. P3: 4. Flavio Hauser.