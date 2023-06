Entscheid Parkplätze im St.Margrether Ortszentrum und im Eselschwanz werden kostenpflichtig Der Gemeinderat möchte die Parkplatzbewirtschaftung schrittweise einführen. Ab September muss man im Ortszentrum und beim Natur- und Landschaftsschutzgebiet Eselschwanz fürs Parkieren bezahlen.

Im Ortszentrum von St. Margrethen müssen Autofahrerinnen und Autofahrer ab September Parkplatzgebühren zahlen. Auch beim Naherholungsgebiet Eselschwanz werden Gebühren erhoben. Bild: Max Tinner

Die Kostenpflicht fürs Parkieren wird am 1. September im Zentrum und im Eselschwanz eingeführt. Das ist die 1. Etappe der gemeinderätlichen Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung. In folgenden Etappen wird die Bewirtschaftung weiterer Zonen folgen. Darunter fallen das Bruggerhorn, der Sportplatz Rheinau, die Schulanlagen und weitere kommunale Anlagen.

Neun Parkuhren für 61'000 Franken gekauft

Der Gemeinderat hat der Beschaffung von neun Parkuhren der Digitalparking AG, Dietikon, mit Kosten von 61'000 Franken zugestimmt. Ende 2021 hatten über 750 Gemeinden und Städte Lösungen dieser Firma für öffentliche Parkplätze installiert. Die Parkplätze sind neu zu signalisieren, neue Bodenmarkierungen zu malen und die Parkuhren zu installieren. Dies führt nach einer Mitteilung des Gemeinderats zu Aufwendungen von rund 28'000 Franken.

Differenzierte Regelungen im Zentrum

Die Parkraumzone Zentrum wird in drei Zonen mit abweichenden Gebührenregelungen eingeteilt, weil in diesen Gebieten unterschiedlichen Problemstellungen begegnet werden muss. Allen Zonen im Zentrum gemein ist, dass keine Dauerparkkarten mehr ausgestellt werden, jedoch eine durchgehende Kostenpflicht gilt. Die Gratisparkzeit ist in allen Zonen auf eine Stunde beschränkt.

In der Zone 1, Bahnhofplatz, beträgt der Stundentarif zwischen 7 Uhr und 19 Uhr 1 Franken. Zwischen 19 Uhr und 7 Uhr liegt er bei 50 Rappen.

In der Zone 2, Mitteldorf (Grenz-, Park-, Bahnhofstras- se Nord), ist die Bewirtschaftung eine Lenkungsmassnahme gegen Dauerparkierer, die zunehmend Parkplätze im Zentrum belegen. Der Tarif ist derselbe wie in der Zone 1.

In der Zone 3, Gemeindehaus (Gemeindehaus, Hauptstrasse, Bahnhof­strasse Süd), werden erhöhte Tarife angewendet, damit die Kundinnen und Kunden des Mineralheilbads und des Hotels Ibis Styles die Parkhausplätze nutzen, heute parkieren viele rund ums Gemeindehaus. Die Gebühren werden tagsüber doppelt so hoch, also bei 2 Franken pro Stunde, angesetzt. Über Nacht betragen sie ebenfalls 50 Rappen pro Stunde.

Parkplatzbewirtschaftung im St.Margrether Zentrum: Am meisten kostet das Parkieren in der Zone 3. Karte: pd

Handlungsbedarf sieht der Gemeinderat auch im Naherholungsgebiet Eselschwanz. Dort ist die Anzahl der Parkplätze aus Natur- und Umweltschutzgründen limitiert.

Velotouristen und Pendler belegen den Parkplatz

Der Parkplatz werde oft als Ausgangspunkt für Velotouren im Bodenseeraum oder als Abstellplatz für Arbeitspendler, die sich zu Fahrgemeinschaften zusammenschliessen, zweckentfremdet, stellt der Gemeinderat fest. Mit einer Gebührenpflicht soll dieser unerwünschten Entwicklung entgegengewirkt werden. Es wird eine ganztägige Parkgebühr von einem Franken pro Stunde eingeführt. (gk)