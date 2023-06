Entscheid gefallen Namenswettbewerb ergab: Staads Platz Ost heisst jetzt Seeplatz Die alte Bezeichnung schien dem Gemeinderat etwas gar lieblos. Ein Wettbewerb führte zu einem neuen Namen.

Der Gemeinderat traf sich kürzlich in Staad, um dem schon länger bestehenden Platz seinen neuen Namen zu geben. Bild: pd

Der Platz östlich der Seepark-Überbauung wird seit jeher etwas lieblos «Platz Ost» genannt, da dieser Platz im Zuge der Erstellung keine eigentliche Bedeutung hatte und demzu­folge auch keine spezielle Benennung vorgesehen war. Im Rahmen eines Wettbewerbs hat die Gemeinde Thal in den vergangenen Monaten einen neuen, passenden Namen gesucht.

Die alte Bezeichnung so bald wie möglich vergessen

Gleich mehrere Einwohnerinnen und Einwohner haben sich für die Bezeichnung «Seeplatz» ausgesprochen. Diese Bezeichnung überzeugte die Jury, wie die Gemeinde in ihren aktuel­len Mitteilungen schreibt. Der Name Seeplatz lehne sich an die in unmittelbarer Nähe gelegene Überbauung Seepark an und deute zudem an, dass dies der einzige direkt am See gelegene Platz ist. Inzwischen hat die Gemeinde den Seeplatz bereits neu signalisiert und beschildert.

Am 15. Mai fand vor Ort eine kleine Platzeinweihung durch den Gemeinderat statt. Wie es in den Gemeinderatsmitteilungen heisst, hofft der Rat, dass der Name Platz Ost bald vergessen geht und sich die neue Bezeichnung Seeplatz in der Bevölkerung durchsetzt. (pd)