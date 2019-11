Elf neue Mitglieder aufgenommen Der Bienenzüchterverein Oberrheintal wählt Hans Sonderegger zum Ehrenmitglied.

Hans Sonderegger war 27 Jahre im Vorstand. (Bild: pd)

(pd) Kürzlich lud der Bienenzüchterverein Oberrheintal (BZVO) zu seiner Hauptversammlung ins Restaurant Krone in Marbach ein. Nach dem Abendessen führte der Präsident Michael Sonderegger die 48 Mitglieder und drei Gäste mit Elan durchs Vereinsjahr und erinnerte an die zahlreichen Aktivitäten. Eines der Highlights war der Tag der offenen Bienenhäuser im Rahmen des Weltbienentages, das Interesse war gross. So entschied man, diesen Anlass alle drei Jahre zu wiederholen und so einen Beitrag zur Sensibilisierung für die Biodiversität zu leisten. Der Präsident erfreulicherweise elf Neumitglieder begrüssen.

Mit grossem Dank wurde Hans Sonderegger, Altstätten, verabschiedet, der sein Amt nach 27 Jahren im Vorstand niederlegte. Er hatte das Vereins- leben mit seinen Ideen aktiv gestaltet. Sponsoren für den Verein finden, eine vereinseigene Homepage aufschalten – die Ideen gingen ihm nie aus. Er war an allen Fronten tätig und konnte die Vereinsmitglieder jeweils an den Höcks über das Geschehen im Kanton informieren, ist er doch auch als kantonaler Bieneninspektor tätig. Michael Sonderegger würdigte ihn für die kompetente, engagierte und kameradschaftliche Zusammenarbeit, gönnte diesem jedoch mit einem lachenden und weinenden Auge die neu gewonnene Zeit. Mit einem gebührenden Applaus dankten die Vereinsmitglieder Hans Sonderegger und begrüssten ihn gleichzeitig als Ehrenmitglied.

Niklaus Gschwend ist neu im Vorstand

Seinen Platz im Vorstand nimmt Niklaus Gschwend, Lüchingen, ein, der einstimmig gewählt wurde. Vor der verdienten Winterruhe werden die Imker und Imkerinnen am Klaushöck am Dienstag, 3. Dezember, nochmals die Möglichkeit haben, das Bienenjahr 2019 Revue passieren zu lassen.