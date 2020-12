eiskunstlauf Zwei Rheintaler haben die Möglichkeit, sich für nationale Meisterschaften zu qualifizieren Um an den Vorrunden zu Schweizer Meisterschaften teilzunehmen, braucht es für die Kategorie Jugend den Intersilber-Test, für Nachwuchs muss Silber bestanden werden. Am Sonntag haben Deborah Looser aus St.Margrethen und Timon Suhner aus Rebstein diese Hürden geschafft.

Trainerin Claudia Aebischer mit ihren erfolgreichen Schülern Timon Suhner (Intersilber Advanced) und Deborah Looser (Silber). Bild: pd

Um an den Vorrunden zu Schweizer Meisterschaften teilzunehmen, braucht es für die Kategorie Jugend den Intersilber-Test, für Nachwuchs muss Silber bestanden werden. Am Sonntag haben Deborah Looser aus St.Margrethen und Timon Suhner aus Rebstein diese Hürden geschafft. Nun müssen beide zur Kür auch ein Kurzprogramm einstudieren, um sich an Qualifikationswettbewerben die nötige Punktzahl zur Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen zu sichern, sobald denn wieder Wettkämpfe abgehalten werden können.

Im Eistanz gibt es für den Rebsteiner Timon Suhner noch viele Etappen, die er mit seiner neuen Partnerin Leonie Woodtli erreichen will. Im Kunstlauf hat er ein Zwischenziel erreicht: Am Chlaustag bestand er in Olten den Kürtest Intersilber Advanced. Er kann so Qualis zur Teilnahme an der Schweizer Meisterschaft Jugend bestreiten. Ab Intersilber bestehen die Tests aus einem Kürprogramm gemäss den Richtlinien der Internationalen Eislaufunion. Die Elemente der Kür sind vorgeschrieben. Timon Suhner musste in Olten ein Programm mit Doppelsalchow und -toeloop, einer Doppel-Sprungkombination sowie zwei Pirouetten, eine Wechselsitz- und eine Kombipirouette ohne grössere Abzüge vorführen.

Dabei genügt es nicht, alle vorgeschriebenen Elemente zu zeigen, man muss auch eine bestimmte Punktzahl erreichen. Für Knaben werden mindestens 36 Punkte im technischen Wert verlangt, mit 38,3 Punkten realisierte Timon Suhner ein sehr gutes Resultat.

Die Rheintaler Kunstläuferin Deborah Looser, Mitglied im EV Herisau, trat ebenfalls am Sonntag zum Silbertest an. Auch sie lief ihr Kürprogramm, das Doppelrittberger und -flipp, eine Kombination mit Doppeltoeloop sowie eine eingesprungene Waage- und eine Kombipirouette umfasst. Auch sie hat den Test mit mehr als den verlangten 39 Punkten bestanden. Ein lustiger Zufall: Deborah Looser und Timon Suhner haben am gleichen Tag Geburtstag und wurden im letzten September vierzehn, könnten also vom Alter her beide noch bei den U14 antreten.