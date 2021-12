Eishockey Rumpfteam reist ins Tessin – Devise heisst mit viel Herzblut kämpfen, alles geben Der gebeutelte SC Rheintal gastiert am Samstag um 17.30 Uhr in Bellinzona. Trotz Vorrundensieg stehen die Vorzeichen schlecht.

Der SC Rheintal reist mit guten Erinnerungen im Gepäck ins Tessin: Zu Hause gab es Ende September einen überraschenden 4:3-Sieg gegen die GDT Bellinzona.

Am Samstag macht sich der spielfähige Teil des SC Rheintal auf grosse Reise und fährt ins Tessin zum Match gegen die GDT Bellinzona.

Als die Hockeywelt noch in Ordnung war

Im Gepäck sind viele gute Erinnerungen ans Heimspiel vom September in Widnau, das völlig überraschend gewonnen wurde. Nach frühem Rückstand konnten die Luchse bis auf 4:1 davonziehen, am Schluss reichte es knapp, aber verdient zum vielbejubelten 4:3-Sieg. Es war auch das Spiel mit den vielen Strafen, 126 Minuten fast gleichmässig auf beide Teams verteilt, die aber keinen grossen Einfluss auf das Resultat hatten. Es gab nur ein Powerplaytor, dafür waren beide Teams einmal in Unterzahl erfolgreich.

Damals war die Rheintaler Hockeywelt noch in Ordnung, und ausser Adrian Ströhle alle Mann an Bord. Nun haben sich die Vorzeichen geändert. Beim SCR herrscht Katerstimmung, nicht nur mit Blick auf die Tabelle: Das Kader ist massiv geschrumpft und das Lazarett wird immer grösser.

Bellinzona kocht mit heisserem Wasser

Im Gegensatz dazu können die Tessiner aus dem Vollen schöpfen, denn ihre Mannschaftsliste ist gross und gespickt mit sehr viel Erfahrung aus den höchsten Ligen.

Spieler wie Vitali Lakhmatov oder Samuele Guidotti kochen zwar auch nur mit Wasser, allerdings eher mit heissem. Es scheint jedoch oft auch lauwarm zu sein, denn die Tessiner liegen nur auf dem neunten Platz.

Darum muss die Devise sein, mit viel Herzblut zu kämpfen, alles zu geben und zu hoffen, dass die Tessiner den kleinen SC Rheintal, das Schlusslicht, noch einmal etwas unterschätzen. Und sonst ist es auch nur ein weiteres Spiel in der Statistik.

1. Liga, Gruppe Ost

Samstag: Bellinzona – Rheintal, Burgdorf – Herisau, Wil – Prättigau, Argovia – Luzern, Pikes – Reinach, Wetzikon – Frauenfeld (alle um 17.30 Uhr).

1. Pikes 13 10 0 0 3 43:21 30

2. Wetzikon 12 7 2 0 3 53:33 25

3. Luzern 13 8 0 1 4 37:36 25

4. Wil 12 7 1 1 3 43:30 24

5. Frauenfeld 12 7 0 1 4 44:28 22

6. Herisau 12 7 0 1 4 43:31 20

7. Burgdorf 12 5 1 1 5 35:32 18

8. Reinach 12 5 0 0 7 43:46 15

9. Bellinzona 12 4 1 0 7 34:44 14

10. Argovia 12 3 1 1 7 29:42 12

11. Prättigau 12 1 1 2 8 24:49 7

12. Rheintal 12 2 0 1 9 23:49 7