Einsatz Feuerwehr löscht Brand in leerstehendem Haus in Altstätten Ausgerückte Rettungskräfte stellten an der Kriessnerstrasse in Altstätten starke Rauchentwicklung und Flammen in einem unbewohnten Haus fest. Die Brandursache wird zurzeit ermittelt.

Bilder: Kapo SG

Am Mittwochmorgen, kurz nach 7.15 Uhr, ist an der Kriessernstrasse in Altstätten ein Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus entdeckt worden, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Die ausgerückten Rettungskräfte stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung fest und im Innern konnten Flammen gesehen werden. Aus dem angrenzenden Haus wurden drei Personen evakuiert. Ein 18-jähriger Nachbar wurde wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht.

An der Liegenschaft entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken, schreibt die Kantonspolizei weiter. Nebst mehreren Patrouillen und Fachdiensten der Kantonspolizei St.Gallen standen mehrere Feuerwehren und ein Rettungswagen im Einsatz. Die Brandursache wird durch Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. (kapo/vat)