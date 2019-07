«Krone» in Heiden: Einer der Dienstältesten tritt ab Mit seiner zweiten Frau Maria führte Mario Rossatti seit 2011 die «Krone». Der Umbau des Gebäudes am Kirchplatz führte nun zur Aufhebung des Treffpunkts. Peter Eggenberger

Nach der Ausbildung zum Koch und dem Besuch der Hotelfachschule in Moena (Südtirol) erweiterte der aus dem Veltlin stammende Mario Rossatti seine beruflichen Kenntnisse in renommierten Betrieben, u .a. in St. Moritz und Lugano. 1973 begann seine gastronomische Karriere in Herisau, als er gemeinsam mit seiner ersten Gattin Beatrice die Führung des Restaurants Löwen in Herisau übernahm. 1977 erwarb das initiative Ehepaar von der Familie Camenisch das neben dem Kursaal gelegene Hotel-Restaurant Park in Heiden und stellte sich damit einer neuen unternehmerischen Herausforderung.

Erste Pizzeria im Vorderland

Parallel zum steten Ausbau des Betriebs erweiterte Mario Ros­satti auch das gastronomische Angebot, indem er im Familienbetrieb die erste Pizzeria der Region Appenzeller Vorderland eröffnete. Nebst der Arbeit im eigenen Unternehmen engagierte er sich jahrelang auch als Präsident des Vorderländer Wirte­vereins. Nach dem Zusammenschluss der regionalen Vereine gehörte er dem Vorstand des Berufsverbandes Gastro Appenzellerland AR an, der ihn verdientermassen mit der Ehrenmitgliedschaft auszeichnete.

Nach dem Verkauf des Hotel-Restaurants Park an die mit dem Hotel Heiden eng zusammenarbeitende Hotel Park Heiden AG im Jahr 2010 übernahmen Rossattis 2011 pachtweise das Restaurant Krone.

Gewohnt haben Maria und Mario Rossatti im Restaurant Säntis, das sie vor wenigen Jahren erworben und verpachtet haben. Jetzt kehrt Mario Rossatti mit seiner Gattin zu seinen Wurzeln zurück und wird ins Veltlin übersiedeln. «Wir bleiben aber eng mit Heiden verbunden und behalten die Liegenschaft Säntis samt der Wohnung, zumal unsere Kinder und Enkel in der Schweiz leben», erklärt das Ehepaar, das nun zu neuen Ufern aufbricht.