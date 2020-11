Eine neue Kraft fürs Steueramt in Rebstein Mit Blick auf die Pensionierung Kurt Siebers hat der Gemeinderat von Rebstein Regina Tognoni als neue Fachfrau Steuern gewählt.

Symbolbild: Maria Schmid

Regina Tognoni aus Walzenhausen arbeitet seit 2008 auf dem Steueramt der Gemeinde St.Margrethen und ist dort seit 2013 als Leiterin-Stv. tätig. Sie hat die Gemeindefachschule als dipl. Steuersekretärin abgeschlossen. Zudem hat sie den SSK-Kurs II A (Steuerfachperson UE) erfolgreich abgeschlossen. Sie wird die 100%- Stelle bei der Gemeinde Rebstein am 1. Januar 2021 antreten. Kurt Sieber, der jetzige Leiter Steueramt, geht Ende Februar 2021 in den verdienten Ruhestand. Gemeinderat und Verwaltung heissen die neue Mitarbeiterin bereits heute willkommen und wünschen ihr einen erfolgreichen Start.

Als neue Lernende für die ausgeschriebene Stelle zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann wurde Linn Eschenmoser, Balgach, gewählt. Sie wird die Lehrstelle im August 2021 antreten. Der Gemeinderat gratuliert zur Wahl und wünscht ihr einen erfolgreichen Schlussspurt in der Oberstufe.

Am 1. Oktober konnte Armin Langenegger sein Zehn-Jahr- Dienstjubiläum feiern. Langen­egger trat am 1. Oktober 2010 seine Stelle als Leiter-Stv. des Werkhofs und der Bauverwaltung Rebstein-Marbach an. Er ist zudem als Feuerschutzbeamter und Tierschutzbeauftragter tätig. Der Gemeinderat dankt ihm für seine langjährige Tätigkeit und seinen wertvollen Einsatz. Er wünscht Armin Langen­egger weiterhin viel Freude bei der Arbeit.

Arbeitsvergaben August bis Oktober 2020

Der Gemeinderat hat folgende Arbeiten vergeben: FTTH (Fiber to the home) Los 1: Spleissboxen an die Firma Connect Com AG, Rathusstrasse 22, Hünenberg; FTTH (Fiber to the home) Los 1: Speedpipe Rohre an die Firma Dätwyler Cablin Solutions AG, Gotthardstrasse 31, Altdorf; FTTH (Fiber to the home) Los 1: LWL-Technik an die Firma Kolb Elektro AG, Staatsstrasse 129, Oberriet; Feuerwehrdepot Rebstein: Projektausarbeitung der Sanierung an die Firma Schönauer AG, Ergetenstrasse 1, Rebstein; Bauamt Rebstein-Marbach: Ersatz GPS-Gerät an die Firma Leica Geosystems AG, Heinrich- Wild-Strasse 201, Heerbrugg; ÖREB-Kataster: Aufbereitung der Daten der kommunalen Nutzungsplanung an die Firma FKL & Partner AG, Forststrasse 15, Altstätten; Energieplan und Energiekonzept: Erarbeitung an die Firma Energieagentur, Vadianstrasse 6, St.Gallen; Ausblickstrasse: Kabelanschluss Neubau EFH Grabmann an die Firma Elektro Kleiner AG, Alte Landstrasse 103, Rebstein; Kanalisation Gräflibühl: Erneuerung/Bauarbeiten an die Firma Oeler AG, Im Fleuben 3, Altstätten; Bergstrasse (Schulhaus Berg bis Im Elmat): Sanierung an die Firma Wälli AG, Auerstrasse 23, Heerbrugg. (gk)