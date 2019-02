Eine Fasnacht, so gross wie nie zuvor Nach dem Brauchtumstreffen von letztem Wochenende kommt nun noch die «richtige» Fasnacht: mit einem Tschätteriumzug, der das ganze Städtli füllt, und einem Jubiläumsumzug mit Rekordbeteiligung. Max Tinner

Der Tschätteriumzug startet heuer an sieben Orten gleichzeitig und führt durch nahezu jede Gasse der Altstadt. (Bild: Max Tinner)

Der Tschätteriumzug ist als Nachtumzug besonders stimmungsvoll und deshalb weit he­rum beliebt. Dieses Jahr, am Samstag, 2. März, wird er noch spezieller sein. Weil er mit 52 Gruppen, davon 40 Guggenmusiken, so gross sein wird wie nie zuvor. Aber auch wegen der speziellen Umzugsroute, die fast durch jede Gasse der Altstadt führen wird, nicht nur durch Marktgasse und Gerbergasse, sondern auch um den Weberwinkel, durch die Obergasse, die Rabengasse, über den Gemüsemarkt, über die Trogenerstrasse, durch die Engelgasse und die Pfluggasse.

Die Gruppen starten dabei an sieben Orten gleichzeitig, die über die ganze Route verteilt sind. Das Publikum muss deshalb nirgends eine halbe Stunde oder noch länger warten, bis der Umzug endlich einmal kommt, sondern ist von Anfang an überall mittendrin. Damit keine der Gruppen falsch abbiegt und ein Chaos verursacht, werden die sieben Umzugsstränge von einheimischen Guggenmusiken angeführt. Ausserdem werden Mitglieder des Röllelibutzen Vereins an den Verzweigungen postiert.

Ein Tschätteri ohne Anfang und Ende

Mit der verteilten Aufstellung wird der Tschätteriumzug schon bald nach dem Startknall keinen erkennbaren Anfang mehr haben. Und auch kein eigentliches Ende: Wenn die letzte Gruppe vorbeigezogen ist, schliesst bereits wieder die erste hinten an. Vorgesehen ist deshalb, dass ein Böller gegen 21 Uhr das Ende des Umzugs signalisiert. Danach wird aber noch lange nicht Feierabend sein. Wie gewohnt werden die Guggenmusiken an verschiedenen Orten im Städtli Konzerte geben. Rund 120 Auftritte sind vorgesehen, ab dem Nachmittag bis in den frühen Morgen.

Röllelibutzenkönig Carlo Pinardi (l.) und OK-Präsident Alex Zenhäusern freuen sich auf die Fasnacht.

Auch der Umzug vom Fasnachtssonntag, 3. März, hat wegen des Jubiläums der Röllelibutzen mit rund 80 Gruppen eine Rekordlänge. Er wird aber über die traditionelle Route von der Bahnhofstrasse durch Marktgasse und Gerbergasse geführt.





Monströses Monsterkonzert

Bis zu 3500 Teilnehmer wird dieser Umzug haben. Über alle Umzüge der diesjährigen Strassenfasnacht erwarten Butzenkönig Carlo Pinardi und OK-Präsident Alex Zenhäusern sogar um die 5000 Teilnehmende. Vor dem Umzug am Sonntagnachmittag gibt es ausserdem ein Guggen-Monsterkonzert, das seinem Namen wahrlich gerecht werden wird: Um die 1500 Gugger werden an diesem monströsen Ständchen auf der Breite teilnehmen!

Die Altstätter Strassenfasnacht beginnt auch dieses Jahr mit dem Kinderumzug am Schmutzigen Donnerstag, 28. Februar. Am Freitag, 1. März, wird mit der Botz-Tuusig-Nacht im Festzelt auf dem Stossplatz wieder ein fasnächtlicher Unterhaltungsabend für jedermann geboten. An diesem Abend werden auch die Gewinner der 300er-Jubiläumstombola ausgelost.

Der Montag, 4. März, gehört wie immer der Fasnachtsmontagsclique, bevor dann zum Abschluss der Strassenfasnacht der Fasnachtsdienstag, 5. März, der Tag der Röllelibutzen-Polonaisen sein wird.