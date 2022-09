Einbruchdiebstahl Über Nacht vier Einbrüche in Rheintaler Geschäfte: Unbekannte entwenden Deliktsgut im Wert von mehreren Tausend Franken Gleich drei Einbruchsdelikte vermeldet die Kantonspolizei St.Gallen am Freitagvormittag. Sie sollen sich allesamt im Rheintal und zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ereignet haben. Ob es sich um eine oder mehrere Täterschaften handelt, lässt die Polizei offen.

Einbruchssaison: Unbekannte Täterschaften haben in der Nacht auf Donnerstag in drei Rheintaler Gemeinden gewütet. Symbolbild: Kapo

In Berneck ist eine unbekannte Täterschaft in eine Firma an der Auerstrasse eingebrochen. «Auf bislang unbekannte Art und Weise verschaffte sie sich gewaltsam Zutritt in die Büroräumlichkeiten», schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung. Dort habe sie einen Schrank aufgebrochen und unter anderem eine Geldkassette mit Münzen im Wert von rund 60 Franken gestohlen. Zugetragen hat sich dieser Vorfall gemäss Kantonspolizei zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Franken.

Gleichentags hat sich eine ebenfalls noch unbekannte Täterschaft Zutritt zur Bäckerei auf dem Thaler Kirchplatz verschafft. Über ein Fenster sei sie in den Laden gelangt, wo sie diverse Zigarettenpackungen im Wert von mehreren Hundert Franken entwendete. In diesem Fall ist der Sachschaden mit geschätzten 100 Franken überschaubar.

Zwei Einbrüche in St.Margrethen

In St.Margrethen wurde gleich in zwei Geschäfte eingebrochen. Die Kantonspolizei schreibt, dass zuerst eine Firma an der Hauptstrasse betroffen war. Der Tatzeitpunkt sei nicht genau festzulegen. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Einbruch zwischen 19.45 und 7.20 Uhr zugetragen hat.

Nachdem sich die Täterschaft durch die Tür gewaltsam Zutritt zur Werkstatt verschaffte, schlug sie das Glasfenster der Bürotür ein. Sie stahl unter anderem eine Geldkassette, Kaffeeautomatengeld und Autobahnvignetten. Das Deliktsgut sowie der Sachschaden betragen mehrere Tausend Franken.

Der zweite Einbruch ereignete sich zu einem späteren Zeitpunkt, um etwa 3 Uhr morgens, an der Johannes-Brasselstrasse. Aus dem Lebensmittelladen stahl die Täterschaft E-Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Franken und die Kasse. (kapo/mlb)