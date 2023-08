Einbruchdiebstahl Nach Einbruch in Wohnmobil am Bahnhof Marbach: Drei Männer verhaftet, vierter Verdächtiger flüchtig – Migrationsamt klärt Massnahmen ab Eine aufmerksame Passantin meldete am Dienstagnachmittag der Kantonalen Notrufzentrale, dass mehrere Personen in ein Wohnmobil an der Bahnhofstrasse eingedrungen seien. Die Kantonspolizei St.Gallen konnte daraufhin drei Männer festnehmen.

Drei Tatverdächtige konnten festgenommen werden, der Vierte ist flüchtig. Bild: Kapo SG

Am Dienstagnachmittag, kurz vor halb vier Uhr, hat eine wachsame Passantin der Kantonalen Notrufzentrale gemeldet, dass mehrere Männer in ein Wohnmobil an der Bahnhofstrasse in Marbach eingedrungen seien. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, flüchteten vier Männer beim Eintreffen der Patrouille in Richtung Dorfzentrum. Dabei konnten die Polizisten einen 18-jährigen Algerier festnehmen, der im Kanton St.Gallen angemeldet ist.

Anlässlich der Nachfahndung wurde zudem ein 25-jähriger Algerier angehalten und verhaftet. Wie die Kantonspolizei weiter bekannt gibt, wurde ein weiterer Verdächtiger, ein 29-jähriger Marokkaner, in einem Auto angetroffen und von den Mitarbeitenden der Kapo ebenfalls festgenommen. Der vierte Verdächtige ist flüchtig.

Die Männer werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen angezeigt. Beim Migrationsamt des Kantons St.Gallen werden zudem ausländerrechtliche Massnahmen abgeklärt. (kapo/red)